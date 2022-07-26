Anker представила зарядки GaNPrime

Главной особенностью новых решений для зарядки Anker является то, что они могут сэкономить до 7% энергопотребления по сравнению со старыми зарядными устройствами. Anker легко бросает вызов лучшим зарядным устройствам, доступным на рынке, и они также оснащены технологией ActiveShield 2.0, которая предотвращает выделение большого количества тепла подключенными устройствами и регулирует выходную мощность, чтобы температура не поднималась выше определенного предела. Флагманской моделью этой новой линейки является Anker 747 — компания называет его зарядным устройством малого форм-фактора, поскольку оно на 38% меньше, чем зарядное устройство Apple мощностью 140 Вт, и имеет три порта USB-C, а также порт USB-A. Однако максимальная выходная мощность портов USB-C составляет 100 Вт, а это означает, что зарядное устройство может легко подавать питание практически на все ноутбуки, которым требуется менее 100 Вт.