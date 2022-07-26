Anker представила зарядки GaNPrime

Anker анонсировала совершенно новую линейку решений для зарядки на основе GaN, которые могут обещать подачу питания до 150 Вт на несколько устройств при одновременном снижении энергопотребления при каждой зарядке. Новая линейка GaNPrime включает в себя шесть различных форм-факторов с технологией GaN от Anker, а также PowerIQ 4.0. Отличная технология, которая может быть полезна при одновременной зарядке нескольких устройств, поскольку она обеспечивает более высокую скорость зарядки для устройств, у которых осталось мало процентов батареи. «GaNPrime представляет собой новую эру в области зарядки», — сказал Стивен Янг, генеральный директор Anker. «В дополнение к более быстрой и безопасной зарядке наши новые зарядные устройства GaNPrime обеспечивают значительную экономию энергопотребления».

Главной особенностью новых решений для зарядки Anker является то, что они могут сэкономить до 7% энергопотребления по сравнению со старыми зарядными устройствами. Anker легко бросает вызов лучшим зарядным устройствам, доступным на рынке, и они также оснащены технологией ActiveShield 2.0, которая предотвращает выделение большого количества тепла подключенными устройствами и регулирует выходную мощность, чтобы температура не поднималась выше определенного предела. Флагманской моделью этой новой линейки является Anker 747 — компания называет его зарядным устройством малого форм-фактора, поскольку оно на 38% меньше, чем зарядное устройство Apple мощностью 140 Вт, и имеет три порта USB-C, а также порт USB-A. Однако максимальная выходная мощность портов USB-C составляет 100 Вт, а это означает, что зарядное устройство может легко подавать питание практически на все ноутбуки, которым требуется менее 100 Вт.