Anker выпустила магнитную батарею Anker 633 для iPhone с емкостью 10 000 мАч

Anker выпустила магнитную батарею Anker 633 для iPhone с емкостью 10 000 мАч. Anker 633 предлагает значительные улучшения в магнитной зарядке для iPhone, а его емкость примерно в два раза выше, чем у существующих моделей. Аккумуляторы MagSafe обычно обеспечивают один полный заряд для iPhone, но новый Anker 633 может заряжать дольше.

Anker 633 способен полностью зарядить iPhone 13 Pro примерно в два раза. Anker 633 он оснащен традиционной откидной подставкой и беспроводной зарядкой Qi. Для устройства также доступен дополнительный порт USB-A. При использовании порта USB-C быстрая зарядка может достигать 7,5 Вт. Это обеспечивает мощность зарядки до 20 Вт.

Новое зарядное устройство Anker MagSafe отличается от модифицированного MagSafe от Apple, которое обеспечивает беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт. Однако MagSafe от Apple предлагает сквозную проводную зарядку мощностью 15 Вт, в отличие от Anker 633.
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