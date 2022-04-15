Anker выпустила новую подставку для планшета с концентратором USB-C 8-в-1

Anker выпустила новую подставку для планшета с концентратором USB-C 8-в-1. Гаджет совместим с iPad Pro 3-5 поколения, iPad Air 4 и другими планшетами USB-C. Устройство позволяет регулировать высоту и ориентацию планшета для удобства использования.

Также можно управлять углами наклона гаджета, двигая подставку 180°. Концентратор имеет мощность зарядки от 45 до 100 Вт, а входной порт питания USB-C обеспечивает высокоскоростную сквозную зарядку подключенного устройства. Вы можете передавать файлы со скоростью до 5 Гбит/с через два порта USB-A. Кроме того, вы можете передавать данные на карты SD или microSD 3.0 со скоростью 104 Мбит/с. Вы можете подключиться к другому дисплею через порт HDMI с разрешением 4K при 60 Гц. Гаджет поддерживает операционные системы iPadOS, macOS, Win10 и Win 11. Кроме того, на док-станции есть порт AUX 3,5 мм. Концентратор Anker 551 USB-C поставляется с кабелем USB-C-USB-C длиной 50 см и 18-месячной гарантией. Подставка изготовлена ​​из алюминиевого сплава, который, по словам Anker обеспечивает прочность и долговечность. Поверхность держателя планшета покрыта нескользящим силиконом, чтобы снизить риск его падения.
Представлено двухпортовое зарядное устройство Anker PowerIQ …
Представлено двухпортовое зарядное устройство Anker PowerIQ Anker хорошо известна своей впечатляющей линейкой аудиопродукции. Однако компания незаметно вошла в сегме…
Anker выпустила новую подставку для планшета с концентраторо…
Anker выпустила новую подставку для планшета с концентратороAnker выпустила новую подставку для планшета с концентратором USB-C 8-в-1. Гаджет совместим с iPad Pro 3-…
Портативный хаб Kylsen 4K USB 3.0 Power Delivery…
Портативный хаб Kylsen 4K USB 3.0 Power DeliveryЕсли вы ищете небольшой портативный USB-хаб, вас может заинтересовать Kylsen, созданный командой из Сан-Ф…
Sony откладывает запуск VR-гарнитуры PSVR2 до 2023 года…
Sony откладывает запуск VR-гарнитуры PSVR2 до 2023 годаSony выкладывает все больше и больше информации о своей будущей гарнитуре PlayStation VR2 и многие фанаты…
Анонсирован Realme Power Bank с поддержкой быстрой зарядки 3…
Анонсирован Realme Power Bank с поддержкой быстрой зарядки 3Еще в июле 2020 года Realme выпустила в Индии Power Bank с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Эт…
Представлено компактное зарядное устройство Baseus Super Si …
Представлено компактное зарядное устройство Baseus Super Si Сегодня было представлено компактное зарядное устройство Baseus Super Si мощностью 30 Вт, оно оснащено дв…
Выпущен аксесуар Twelve South BackPack для 24-дюймового iMac…
Выпущен аксесуар Twelve South BackPack для 24-дюймового iMacTwelve South выпустила новый аксессуар для 24-дюймового iMac от Apple , Twelve South BackPack, аксессуар,…
Представлен портативный Powerbank U&i Airlift Series…
Представлен портативный Powerbank U&i Airlift SeriesU&i, один из самых прогрессивных индийских брендов аксессуаров для гаджетов и бытовой электроники предста…
Обзор Orico TB3-S1. Док-станция для iMac, Mac Mini и MacBookОбзор Orico TB3-S1. Док-станция для iMac, Mac Mini и MacBook
Обзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабукаОбзор Orico MC-U602P. Компактная док-станция для ультрабука
Обзор TwelveSouth HiRise. Подставка для MacbookОбзор TwelveSouth HiRise. Подставка для Macbook
Обзор DUNOBIL STROM WIRELESS. Пуско-зарядное устройство с Qi и QC 3.0Обзор DUNOBIL STROM WIRELESS. Пуско-зарядное устройство с Qi и QC 3.0
Обзор rDevice RD1000 Pro. Толщиномер с рубиновым наконечникомОбзор rDevice RD1000 Pro. Толщиномер с рубиновым наконечником
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor