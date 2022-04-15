Anker выпустила новую подставку для планшета с концентратором USB-C 8-в-1

Anker выпустила новую подставку для планшета с концентратором USB-C 8-в-1. Гаджет совместим с iPad Pro 3-5 поколения, iPad Air 4 и другими планшетами USB-C. Устройство позволяет регулировать высоту и ориентацию планшета для удобства использования.

Также можно управлять углами наклона гаджета, двигая подставку 180°. Концентратор имеет мощность зарядки от 45 до 100 Вт, а входной порт питания USB-C обеспечивает высокоскоростную сквозную зарядку подключенного устройства. Вы можете передавать файлы со скоростью до 5 Гбит/с через два порта USB-A. Кроме того, вы можете передавать данные на карты SD или microSD 3.0 со скоростью 104 Мбит/с. Вы можете подключиться к другому дисплею через порт HDMI с разрешением 4K при 60 Гц. Гаджет поддерживает операционные системы iPadOS, macOS, Win10 и Win 11. Кроме того, на док-станции есть порт AUX 3,5 мм. Концентратор Anker 551 USB-C поставляется с кабелем USB-C-USB-C длиной 50 см и 18-месячной гарантией. Подставка изготовлена ​​из алюминиевого сплава, который, по словам Anker обеспечивает прочность и долговечность. Поверхность держателя планшета покрыта нескользящим силиконом, чтобы снизить риск его падения.