Anker запускает быстрое зарядное устройство мощностью 30 Вт в стиле League of Legends

Anker сотрудничает с League of Legends, чтобы запустить специальное быстрое зарядное устройство GaN мощностью 30 Вт по цене 23 доллара. Его внешний вид соответствует одному из персонажей из игры под названием «Джинкс».

Эта специальная версия зарядного устройства LoL не только подверглась визуальной переработке, но также были увеличены мощность и размер зарядного устройства. Теперь он поддерживает быструю зарядку iPhone 13 Pro Max 27 Вт при полной нагрузке, но его размер не превышает 5 Вт зарядного устройства. Также есть усовершенствованный раствор нитрида галлия в сочетании с мощным контролем температуры, чтобы зарядное устройство всегда оставалось холодным.

Зарядное устройство Anker League of Legends 30 Вт GaN оснащено собственной технологией PowerIQ 3.0, которая позволяет ему быть совместимой с быстрой зарядкой устройств Apple, а также ряда телефонов Android.