Anker запускает быстрое зарядное устройство мощностью 30 Вт в стиле League of Legends

Anker сотрудничает с League of Legends, чтобы запустить специальное быстрое зарядное устройство GaN мощностью 30 Вт по цене 23 доллара. Его внешний вид соответствует одному из персонажей из игры под названием «Джинкс».

Эта специальная версия зарядного устройства LoL не только подверглась визуальной переработке, но также были увеличены мощность и размер зарядного устройства. Теперь он поддерживает быструю зарядку iPhone 13 Pro Max 27 Вт при полной нагрузке, но его размер не превышает 5 Вт зарядного устройства. Также есть усовершенствованный раствор нитрида галлия в сочетании с мощным контролем температуры, чтобы зарядное устройство всегда оставалось холодным.

Зарядное устройство Anker League of Legends 30 Вт GaN оснащено собственной технологией PowerIQ 3.0, которая позволяет ему быть совместимой с быстрой зарядкой устройств Apple, а также ряда телефонов Android.
Комментарии и отзывы Anker League of Legends 30 Вт GaN
Acer выпустила док-станцию USB Type-C D501…
Acer выпустила док-станцию USB Type-C D501Компания Acer объявила о выпуске док-станции для Chromebook. …
Обзор ORICO CRS31. Карманный картридер…
Обзор ORICO CRS31. Карманный картридерКарты памяти часто используются в качестве накопителя для записи и хранения данных в разных типах устройс…
JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отвертк…
JAKEMY профессиональная аккумуляторная электрическая отверткВысококачественный набор электрических отверток и сверл JAKEMY оснащен аккумулятором большой емкости для …
Новая подставка Google Pixel Stand 2-го поколения…
Новая подставка Google Pixel Stand 2-го поколенияGoogle представил беспроводное зарядное устройство Pixel Stand 2-го поколения, и оно уже поступило в прод…
Ручная электрическая мини-дрель SDS PRO…
Ручная электрическая мини-дрель SDS PROSDS PRO это небольшая компактная мини-электрическая дрель, оснащенная интеллектуальным управлением движен…
Монитор качества воздуха Airthings View Plus…
Монитор качества воздуха Airthings View PlusAirthings создала новый монитор качества воздуха в виде View Plus, который, по словам компании, является …
Новые аккумуляторы Hyper USB-C мощностью 245 Вт…
Новые аккумуляторы Hyper USB-C мощностью 245 ВтHyper анонсировала пару дополнительных аксессуаров USB-C : аккумулятор HyperJuice 245 Вт USB-C и зарядное…
Уникальный складной магнитный зарядный кабель IVYCable и вне…
Уникальный складной магнитный зарядный кабель IVYCable и внеIVYCable - это уникальный складной магнитный кабель в комплекте с портативным блоком питания, позволяющий…
Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0Обзор ADATA AR20KPD. Внешний аккумулятор 20000 мАч, PD 3.0 и QC 3.0
Обзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеемОбзор Prestigio LEDme Black (PBLED122BK). Рюкзак с управляемым цветным дисплеем
Обзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисковОбзор Orico 20UTS-C3. Универсальный USB адаптер для 2.5 дюймовых дисков
Обзор Digma DS-741UCG. Компактный концентратор для MacBook и не толькоОбзор Digma DS-741UCG. Компактный концентратор для MacBook и не только
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor