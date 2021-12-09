Anker запускает быстрое зарядное устройство мощностью 30 Вт в стиле League of Legends

Эта специальная версия зарядного устройства LoL не только подверглась визуальной переработке, но также были увеличены мощность и размер зарядного устройства. Теперь он поддерживает быструю зарядку iPhone 13 Pro Max 27 Вт при полной нагрузке, но его размер не превышает 5 Вт зарядного устройства. Также есть усовершенствованный раствор нитрида галлия в сочетании с мощным контролем температуры, чтобы зарядное устройство всегда оставалось холодным.
Зарядное устройство Anker League of Legends 30 Вт GaN оснащено собственной технологией PowerIQ 3.0, которая позволяет ему быть совместимой с быстрой зарядкой устройств Apple, а также ряда телефонов Android.