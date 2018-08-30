Анонс портативных динамиков от Libratone Zipp 2 и Zipp 2 Mini

Компания Libratone во время выставки IFA 2018 анонсировала новую версию своих динамиков Zipp 2 и Zipp 2 Mini.

Они предлагают до 12 автономной работы с подключением через Bluetooth и WiFi. Так же динамики можно подключить с помощью 3,5-мм мини-разъема и по USB порту. Так же обе модели поддерживаю Amazon помощника, с помощью которого вы сможете всегда запросить свою любимую музыку или мелодию.

Также динамиками можно управлять дистанционно, через мобильное устройство скачав перед этим специальное приложение от компании Libratone. Динамики оснащены ручками, поэтому вы можете легко повесить их на ручку двери. Данные динамики будут доступны в октябре и стоимость будет составлять от 279 евро до 299 евро.