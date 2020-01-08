Анонс умных часов Amazfit Bip S с большой батареей

Сегодня на выставке Consumer Electronic Show 2020 в Лас-Вегасе были анонсированы умные часы Amazfit Bip S, которые выйдут в продажу в феврале этого года и будут стоить $70. Гаджет оснастили 1,28-дюймовым ЖК-дисплеем (176:176 точек) с поддержкой функции всегда включенного дисплея, защитой степени IP68, датчиком частоты сердечных сокращений, GPS и Bluetooth 5.0. Часы могут похвастаться длительным временем работы (до 40 часов). Присутствуют функции управления музыкой, фитнеса и отслеживания здоровья. В наличии будут представлены такие расцветки: Carbon Black, Red Orange, Warm Pink и White Rock.