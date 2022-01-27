Анонсирован Realme Power Bank с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт

Еще в июле 2020 года Realme выпустила в Индии Power Bank с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Этот аксессуар официально называется «Power Bank Realme 30 Вт Dart Charge 10000 мАч». Полтора года спустя появились подробности о возможном преемнике этого продукта.

Новый внешний аккумулятор Realme с номером модели RTX2109 был сертифицирован BIS (Бюро индийских стандартов). Это означает, что продукт может быть выпущен в Индии. Согласно сертификации, аксессуар будет поддерживать как входную, так и выходную мощность до 33 Вт. Аккумулятор также сможет выдавать ток мощностью 15 Вт, 27 Вт и 30 Вт. Судя по имеющейся информации, этот грядущий Power Bank может стать преемником блока питания Realme 30 Вт Dart Charge 10000 мАч. Поэтому ожидается, что он будет иметь емкость не менее 10 000 мАч.
Комментарии и отзывы Realme Power Bank
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