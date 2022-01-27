Анонсирован Realme Power Bank с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт

Новый внешний аккумулятор Realme с номером модели RTX2109 был сертифицирован BIS (Бюро индийских стандартов). Это означает, что продукт может быть выпущен в Индии. Согласно сертификации, аксессуар будет поддерживать как входную, так и выходную мощность до 33 Вт. Аккумулятор также сможет выдавать ток мощностью 15 Вт, 27 Вт и 30 Вт. Судя по имеющейся информации, этот грядущий Power Bank может стать преемником блока питания Realme 30 Вт Dart Charge 10000 мАч. Поэтому ожидается, что он будет иметь емкость не менее 10 000 мАч.