Анонсирован флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 5

Сегодня в Лас-Вегасе на выставке Consumer Electronic Show 2020 был анонсирован флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 5G. На живой фотографии кроме самой новинки, также присутствуют чехол-клавиатура и стилус.

Отметим, что перед нами первый планшет с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Аппарат получил габариты 244,5:159,5:5,7 мм, 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 2560:1600, восьмиядерный чипсет Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти microSD, сдвоенную тыльную камеру на 13 и 5 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп и батарею ёмкостью 7040 мАч. Официально в продаже он появится в первой половине этого года.