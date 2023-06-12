Анонсирован глобальный релиз Honor 90

Компания Honor объявила, что международный релиз смартфона Honor 90 состоится 6 июля в Париже. Новинка уже доступна для покупки в Китае по цене в 350 долларов, но в Старом Свете за неё попросят более внушительную сумму. О перспективах международного выхода старшей модели Honor 90 Pro пока ничего не известно.

Напомним, что Honor 90 оснащается AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и рекордной частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, основной 200-Мп камерой, 12 ГБ оперативной памяти, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 183 грамма.
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