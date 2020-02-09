Анонсирован смартфон OPPO Reno 3 Vitality с квадрокамерой

Сегодня на рынке был представлен новый смартфон компании OPPO - Reno 3 Vitality, который был оценен в $430. Уже 14 февраля начнется старт предварительных заказов на новинку. В наличии будут присутствовать такие цвета: Moonlight Black (чёрный), Sky Mirror White (градиентный белый) и Streamer Gold (золотистый). Сам гаджет характеризуется 6,4-дюймовым FHD+ OLED экраном (2400:1080 точек) со врезанной селфи-камерой на 32 Мп, квадрокамерой на 48, 8, 2 и 2 Мп, чипсетом Snapdragon 765G c поддержкой 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, батареей на 4025 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт и модулем бесконтактных платежей NFC.