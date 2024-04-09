Анонсирован смартфон Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition

Официальная презентация смартфона Redmi Turbo 3 состоится только завтра, однако это не помешало компании Xiaomi анонсировать специальное издание для грядущей новинки под названием Harry Potter Edition. Производитель также опубликовал изображения грядущей новики с кастомизированной задней панелью и богатого комплекта поставки. Утверждается, что над созданием смартфона работало более 100 фанатов Гарри Поттера.

Что до самого Redmi Turbo 3, то его оснастят корпусом толщиной 7,8 мм и массой 179 граммов, батареей ёмкостью 5500 мАч, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, дополнительным чипом Fury Engine 3.0, новой системой охлаждения Ice Cooling, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флэш-памяти, а также фирменной ОС HyperOS на базе Android 14.