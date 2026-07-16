Анонсирован выход инди игры A Game About Chopping Trees Студия Space Raccoon Game Studio, работающая независимо, совместно с издательством Spaghetti Cat анонсировали выход своей игры "A Game About Chopping Trees" на персональных компьютерах, доступной в Steam. Эта игра предлагает игрокам расслабляющий опыт, где можно заниматься рубкой деревьев, усовершенствованием своего инвентаря и просто наслаждаться процессом исследования обширного, безграничного леса. Студия Space Raccoon Game Studio, работающая независимо, совместно с издательством Spaghetti Cat анонсировали выход своей игры "A Game About Chopping Trees" на персональных компьютерах, доступной в Steam. Эта игра предлагает игрокам расслабляющий опыт, где можно заниматься рубкой деревьев, усовершенствованием своего инвентаря и просто наслаждаться процессом исследования обширного, безграничного леса. Основные характеристики игры: Спокойный игровой процесс: отсутствует необходимость укладываться в сроки, нет никакого давления или стресса. Игроков ждет лишь размеренный и успокаивающий труд лесоруба.

Путешествия на дрезине: для перемещения по различным лесосекам предусмотрена ручная дрезина, которая облегчит передвижение.

Развитие и модернизация: полученные ресурсы можно инвестировать в приобретение более острого топора, усиление ударов и освоение новых техник рубки.

Различные режимы игры: доступен как одиночный режим прохождения, так и возможность кооперативного взаимодействия с другими игроками. Основные характеристики игры: Автор - Ленар Хайруллин . Размещено: Сегодня 16:08 . A Game About Chopping Trees

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