Анонсирован выход инди игры A Game About Chopping Trees

Студия Space Raccoon Game Studio, работающая независимо, совместно с издательством Spaghetti Cat анонсировали выход своей игры "A Game About Chopping Trees" на персональных компьютерах, доступной в Steam. Эта игра предлагает игрокам расслабляющий опыт, где можно заниматься рубкой деревьев, усовершенствованием своего инвентаря и просто наслаждаться процессом исследования обширного, безграничного леса.
Основные характеристики игры:
- Спокойный игровой процесс: отсутствует необходимость укладываться в сроки, нет никакого давления или стресса. Игроков ждет лишь размеренный и успокаивающий труд лесоруба.
- Путешествия на дрезине: для перемещения по различным лесосекам предусмотрена ручная дрезина, которая облегчит передвижение.
- Развитие и модернизация: полученные ресурсы можно инвестировать в приобретение более острого топора, усиление ударов и освоение новых техник рубки.
- Различные режимы игры: доступен как одиночный режим прохождения, так и возможность кооперативного взаимодействия с другими игроками.