В Steam с 24 по 27 июня пройдет публичный тест Project ZETA

KRAFTON и разработчики из студии NIRVANANA объявили о проведении публичного тестирования многопользовательской экшен-игры Project ZETA в Steam с 24 по 27 июня. Тестирование будет открыто для игроков по всему миру. Запросить доступ можно на странице Project ZETA в Steam, и после регистрации опробовать экшен на старте плейтеста. Project ZETA — это тактическая арена для нескольких команд, где на одном поле боя одновременно сталкиваются четыре команды по три игрока. В центре каждого матча одна цель — Призма, которую команды должны захватить и доставить в назначенную точку. В отличие от традиционных PvP-игр про героев, построенных вокруг битв двух команд, многокомандная структура Project ZETA создает постоянно меняющиеся сражения, непредсказуемые столкновения и непрерывную конкуренцию по всей карте.

Бои ведутся от третьего лица и сочетают способности героев как с PvE-прогрессией, так и с PvP-сражениями. В игре на данный момент представлено 14 героев для четырех разных классов. Также заявлена поддержка контроллеров и в будущем планируется кроссплатформенный мультиплеер для ПК и консолей.