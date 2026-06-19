Epic Games Store будет работать в пять раз быстрее

Компания Epic Games продолжает активно развивать Epic Games Store, стремясь сократить отставание от Steam. И, согласно новой информации, грядущий апдейт под названием Epic Games Launcher 2 даст заметный прирост производительности. Ожидается, что новый лаунчер будет запускаться примерно в пять раз быстрее при «холодном» старте, а переход из системного трея обратно в библиотеку игр станет в среднем в 6,5 раза быстрее. Для многих пользователей, которые регулярно сталкиваются с медленной загрузкой страниц и задержками интерфейса, это может стать одним из самых важных обновлений за всё время существования магазина.

Помимо повышения производительности, Epic Games готовит масштабную переработку самого магазина. Компания намерена сделать главную страницу более персонализированной, добавив быстрый доступ к категориям и крупный прокручиваемый блок рекомендаций, который поможет быстрее находить интересующие игры. Таким образом компания рассчитывает повысить вовлечённость аудитории и удерживать игроков внутри своей экосистемы. Это особенно важно на фоне прежних заявлений бывших сотрудников Epic Games, которые утверждали, что бесплатные раздачи игр обеспечивали лишь временный рост аудитории, после чего многие пользователи всё равно возвращались в Steam. Однако конкурировать с платформой Valve остаётся крайне непросто — даже спустя столько лет после запуска магазин остаётся довольно нишевой темой для небольшой аудитории.
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