Epic Games Store будет работать в пять раз быстрее

Помимо повышения производительности, Epic Games готовит масштабную переработку самого магазина. Компания намерена сделать главную страницу более персонализированной, добавив быстрый доступ к категориям и крупный прокручиваемый блок рекомендаций, который поможет быстрее находить интересующие игры. Таким образом компания рассчитывает повысить вовлечённость аудитории и удерживать игроков внутри своей экосистемы. Это особенно важно на фоне прежних заявлений бывших сотрудников Epic Games, которые утверждали, что бесплатные раздачи игр обеспечивали лишь временный рост аудитории, после чего многие пользователи всё равно возвращались в Steam. Однако конкурировать с платформой Valve остаётся крайне непросто — даже спустя столько лет после запуска магазин остаётся довольно нишевой темой для небольшой аудитории.