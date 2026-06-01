Третий сезон Blue Protocol: Star Resonance с русской локализацией от сообщества

Разработчики аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance анонсировали введение нового игрового сервера, призванного значительно повысить качество сетевого соединения для пользователей из Европы и прилегающих территорий. Параллельно с этим событием станет доступна русская версия игры, результат усилий команды энтузиастов из русскоязычного сообщества — группы преданных поклонников. Это даст возможность российским игрокам впервые испытать погружение в мир этой всемирно известной аниме-MMO на родном языке.

Запуск нового сервера совпадет со стартом третьего игрового сезона, масштабным внутриигровым событием, вдохновленным популярным аниме «Хвост Феи», а также выпуском значительного объема нового контента. Бесплатная аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance объявила о запуске нового сервера 28 мая 2026 года. Это нововведение существенно улучшит качество соединения для игроков из Европы и соседних регионов. В тот же день состоится релиз русской локализации, подготовленной самими игроками. Таким образом, российские поклонники впервые смогут насладиться популярной аниме-MMO на своем родном языке. Введение нового сервера приурочено к значимым внутриигровым событиям: началу третьего сезона, крупномасштабной коллаборации с «Хвостом Феи» и выходу нового контента.

С момента глобального релиза в октябре 2025 года Blue Protocol: Star Resonance собрала миллионы игроков на ПК и мобильных устройствах. Новый сервер обеспечит более стабильное подключение и плавный геймплей для пользователей из России и СНГ, а фанатская локализация (яркий пример преданности сообщества) уберет языковой барьер. Теперь российские игроки получат полный доступ к аниме-миру Регнус. Они смогут легко создавать и настраивать персонажей, объединяться с друзьями в рейдах, исследовать огромные локации и наслаждаться социальными активностями — рыбалкой, обустройством жилья, ремеслами и жизнью гильдий.