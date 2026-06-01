Третий сезон Blue Protocol: Star Resonance с русской локализацией от сообщества

Разработчики аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance анонсировали введение нового игрового сервера, призванного значительно повысить качество сетевого соединения для пользователей из Европы и прилегающих территорий. Параллельно с этим событием станет доступна русская версия игры, результат усилий команды энтузиастов из русскоязычного сообщества — группы преданных поклонников. Это даст возможность российским игрокам впервые испытать погружение в мир этой всемирно известной аниме-MMO на родном языке.

Запуск нового сервера совпадет со стартом третьего игрового сезона, масштабным внутриигровым событием, вдохновленным популярным аниме «Хвост Феи», а также выпуском значительного объема нового контента. Бесплатная аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance объявила о запуске нового сервера 28 мая 2026 года. Это нововведение существенно улучшит качество соединения для игроков из Европы и соседних регионов. В тот же день состоится релиз русской локализации, подготовленной самими игроками. Таким образом, российские поклонники впервые смогут насладиться популярной аниме-MMO на своем родном языке. Введение нового сервера приурочено к значимым внутриигровым событиям: началу третьего сезона, крупномасштабной коллаборации с «Хвостом Феи» и выходу нового контента.

С момента глобального релиза в октябре 2025 года Blue Protocol: Star Resonance собрала миллионы игроков на ПК и мобильных устройствах. Новый сервер обеспечит более стабильное подключение и плавный геймплей для пользователей из России и СНГ, а фанатская локализация (яркий пример преданности сообщества) уберет языковой барьер. Теперь российские игроки получат полный доступ к аниме-миру Регнус. Они смогут легко создавать и настраивать персонажей, объединяться с друзьями в рейдах, исследовать огромные локации и наслаждаться социальными активностями — рыбалкой, обустройством жилья, ремеслами и жизнью гильдий.
Marathon могут выпустит на старых консолях…
Видеоигра Marathon недавно провела весьма успешный стресс-тест, в рамках которого удалось привлечь почти …
Третий сезон Blue Protocol: Star Resonance с русской локализ…
Разработчики аниме-MMORPG Blue Protocol: Star Resonance анонсировали введение нового игрового сервера, пр…
Бюджет Marathon составляет 250 миллионов долларов…
Игра Marathon, новый extraction-шутер от Bungie, который фактически перезапускает старую научно-фантастич…
Вышло переиздание BloodRayne: Definitive Collection на физич…
Любители динамичных экшенов, леденящего душу ужаса и захватывающих вампирских приключений могут ожидать н…
Rockstar Games подтвердила слив информации…
Сегодня компания Rockstar Games официально подтвердила, что часть её данных была скомпрометирована из-за …
Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформе…
Платформер New Super Lucky’s Tale спустя 7 лет добрался до консолей актуального поколения. Вчера состоялс…
Представили двухмерное мистическое приключение Midnight Soul…
Издательство Spaghetti Cat представило новую игру — двухмерное мистическое приключение под названием Midn…
Microsoft отлично продаёт игры на PlayStation 5…
В игровой индустрии снова активно обсуждают будущее консольных эксклюзивов — ходят слухи о возможном свор…
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовкеОбзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке
Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor