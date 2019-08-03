Анонсирована материнская плата BIOSTAR Racing X570GT

Biostar представляет свою материнскую плату Racing X570GT, которая использует более компактный формат. Тайваньская компания нацеливает эту модель для геймеров. Racing X570GT имеет черный дизайн с серыми акцентами, которые часто бывают на Biostar, например, на материнской плате X470 со слотами PCI. Подсистема питания рассчитана на подключение 24-контактного разъема ATX и 8-контактного разъема EPS. Питание процессора построено по четырехфазной схеме, еще три канала контроллера отведено для управления регуляторами напряжения, обеспечивающими питание памяти. X570GT имеет только один слот pci-express x16, но благодаря чипсету AMD X570 он работает на версии 4.0. Ниже находятся еще два слота pci-e x1. Есть один разъем m.2 и 4 sata. Четыре слота позволяют использовать до 128 ГБ оперативной памяти и поддерживает скорость 4000 МТ / с и выше. Ввод / вывод на задней панели также довольно минимальный, с шестью USB-портами, разъемом PS / 2 для клавиатуры и мыши, HDMI, VGA, Ethernet и тремя аудиоразъемами.