Анонсирована розовая версия карты PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound

Японское подразделение PowerColor анонсировало выход новой версии видеокарты Radeon RX 6650 XT Hellhound, которая сможет похвастаться розовой расцветкой. Новинка характеризуется GPU Navi 23 с 2048 потоковыми процессорами, 8 ГБ памяти GDDR6, 8-контактным коннектором дополнительного питания, частотой ядра до 2689 МГц и скоростью работы памяти 17,5 Гбит/с. Ранее было объявлено о скором релизе модели PowerColor Radeon RX 6650 XT Hellhound в обычном черном цвете. Обе видеокарты будут официально представлены уже 10 мая. Ранее один из французских ритейлеров рассекретил цену на Radeon RX 6650 XT – 560 евро. Правда, эта цифра уже включает НДС (20%).

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