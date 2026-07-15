Анонсировано коллекционное издание Resonance: A Plague Tale Legacy

Focus Entertainment совместно с Asobo Studio и Neamedia Icons анонсировали специальное коллекционное издание Resonance: A Plague Tale Legacy, которое станет приквелом к популярной игровой серии A Plague Tale. Релиз игры запланирован на 27 августа 2026 года, а европейские фанаты уже могут оформить предзаказ с доставкой в конце октября по ссылке: Resonance - Exclusive Collector Box.

Resonance: A Plague Tale Legacy погрузит игроков в историю Софии, юной грабительницы, стремящейся раскрыть тайны своего происхождения на загадочном острове Минотавра. На этом же острове появится возможность поиграть за Тесея — загадочного минойского воина, противостоящего надвигающемуся злу, которое, похоже, тесно связано с обоими персонажами. Коллекционный бокс призван подчеркнуть эту уникальную связь между Софией и Тесеем, обусловленную древним проклятием.

В состав коллекционного издания Resonance: A Plague Tale Legacy войдут:
  • Эксклюзивная фигурка Софии и Тесея
  • Стильная металлическая коробка (стилбук)
  • Три эксклюзивных арт-принта
  • Реплика специального кольца
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