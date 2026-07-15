Анонсировано коллекционное издание Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy погрузит игроков в историю Софии, юной грабительницы, стремящейся раскрыть тайны своего происхождения на загадочном острове Минотавра. На этом же острове появится возможность поиграть за Тесея — загадочного минойского воина, противостоящего надвигающемуся злу, которое, похоже, тесно связано с обоими персонажами. Коллекционный бокс призван подчеркнуть эту уникальную связь между Софией и Тесеем, обусловленную древним проклятием.
В состав коллекционного издания Resonance: A Plague Tale Legacy войдут: