Анонсировано коллекционное издание Resonance: A Plague Tale Legacy

Focus Entertainment совместно с Asobo Studio и Neamedia Icons анонсировали специальное коллекционное издание Resonance: A Plague Tale Legacy, которое станет приквелом к популярной игровой серии A Plague Tale. Релиз игры запланирован на 27 августа 2026 года, а европейские фанаты уже могут оформить предзаказ с доставкой в конце октября по ссылке: Resonance - Exclusive Collector Box.

Resonance: A Plague Tale Legacy погрузит игроков в историю Софии, юной грабительницы, стремящейся раскрыть тайны своего происхождения на загадочном острове Минотавра. На этом же острове появится возможность поиграть за Тесея — загадочного минойского воина, противостоящего надвигающемуся злу, которое, похоже, тесно связано с обоими персонажами. Коллекционный бокс призван подчеркнуть эту уникальную связь между Софией и Тесеем, обусловленную древним проклятием.

Эксклюзивная фигурка Софии и Тесея

Стильная металлическая коробка (стилбук)

Три эксклюзивных арт-принта

Реплика специального кольца

В состав коллекционного издания Resonance: A Plague Tale Legacy войдут: