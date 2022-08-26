Античит Genshin Impact может навредить вашему ПК

На протяжении всего своего существования Genshin Impact претерпевала различные обновления, добавляя новых персонажей, расширения сюжета и другие функции. Сегодняшний отчет, тем не менее, имеет гораздо более негативную коннотацию, поскольку он касается функции защиты от читов в игре — впоследствии в нем также говорится о том, как этой функцией злоупотребляют. Когда дело доходит до античит-систем, вы, возможно, слышали о таких популярных вариантах, как EasyAntiCheat и BattlEye. В Genshin Impact есть совершенно уникальный античит-файл, известный как mhyprot2.sys, который miHoYo изначально добавил в игру для предотвращения читерства. Тем не менее, античит для Genshin работает как драйвер устройства и имеет авторизацию на уровне ядра в вашем компьютере.

По счастливой случайности этот файл будет использоваться для обхода различных мер безопасности, что в конечном итоге приведет к уничтожению процессов защиты. Соответственно, зараженная версия этого античита будет поставляться вместе с файлом kill.svc, который устанавливает службу и запускает поддельный антивирус AVG, выгружая различные файлы как программы-вымогатели. Эта программа-вымогатель также отключала различные другие антивирусные комплексы, которые обычно защищали бы пользователей. Полезная нагрузка программы-вымогателя также начинает шифровать файлы и делать их непригодными для использования, а также может быть развернута на других компьютерах с помощью процесса PsExec. Что потенциально более опасно, так это то, что теоретически, если эта программа-вымогатель проникнет в офисное здание с собственным доменом, ни один компьютер в этом здании не будет в безопасности, если файлы будут находиться в этом домене.
11bit Studios анонсировала научно-фантастическую игру The Al…
Студия 11bit Studios представила на PC Gaming Show свою новую научно-фантастическую игру под названием Th…
Hogwarts Legacy перенесли на 2023 год…
Hogwarts Legacy несколько раз переносилось с тех пор, как было объявлено о разработке игры в 2020 году, н…
Энтузиаст улучшил код FSR 2.0 от AMD…
AMD недавно выпустила исходный код для FidelityFX Super Resolution (FSR) 2.0, и неудивительно, что люди н…
Анонсирован шутер с видом от третьего лица Gungrave G.O.R.E…
Издатель Prime Matter представил экшен-шутер с видом от третьего лица Gungrave G.O.R.E. …
Серверы Dark Souls восстановят уже летом…
Компания FromSoftware заявляет, что стала на один шаг ближе к восстановлению серверов на платформе ПК для…
Представлен приключенческий боевик Stray с котом в главной р…
Студия BlueTwelve Studio анонсировала приключенческую игру Stray с котом в главной роли. …
Modern Warfare 2 может вернуться в Steam…
Call Of Duty 2: Modern Warfare II может стать символом возвращения франшизы в Steam на платформе ПК. Суди…
Раскрыты системные характеристики Saints Row для ПК…
Системные требования для ПК для Saints Row были частично раскрыты разработчиком Deep Silver. На данный мо…
Обзор Insurmountable – Эпичное восхождениеОбзор Insurmountable – Эпичное восхождение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor