Античит Genshin Impact может навредить вашему ПК

По счастливой случайности этот файл будет использоваться для обхода различных мер безопасности, что в конечном итоге приведет к уничтожению процессов защиты. Соответственно, зараженная версия этого античита будет поставляться вместе с файлом kill.svc, который устанавливает службу и запускает поддельный антивирус AVG, выгружая различные файлы как программы-вымогатели. Эта программа-вымогатель также отключала различные другие антивирусные комплексы, которые обычно защищали бы пользователей. Полезная нагрузка программы-вымогателя также начинает шифровать файлы и делать их непригодными для использования, а также может быть развернута на других компьютерах с помощью процесса PsExec. Что потенциально более опасно, так это то, что теоретически, если эта программа-вымогатель проникнет в офисное здание с собственным доменом, ни один компьютер в этом здании не будет в безопасности, если файлы будут находиться в этом домене.