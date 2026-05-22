Представили двухмерное мистическое приключение Midnight Souls

Издательство Spaghetti Cat представило новую игру — двухмерное мистическое приключение под названием Midnight Souls. Над игрой трудился самостоятельный разработчик Болшаков Сергей. Сюжет развернется в небольшом городке Ромашковые Холмы, где игрокам предстоит погрузиться в расследование жутких секретов, столкнуться с многочисленными угрозами и стать свидетелями неожиданных поворотов повествования. Вы будете управлять подростком, который прибыл в незнакомый город на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Первоначально запланированный романтический вечер может обернуться настоящим кошмаром.

Чтобы добиться расположения своей возлюбленной, главному герою предстоит научиться бороться с собственными страхами и сомнениями, обрести новых союзников и позаботиться о своем верном спутнике — коте Чарли. Путь к успеху лежит через разгадку смертельных тайн, избавление от коварных опасностей и участие в разнообразных игровых заданиях.
Стартовал фестиваль Games from Russia в Steam…
В Steam начался фестиваль "Games from Russia", представляющий собой цифровую витрину для российских и бли…
Представлено большое обновление RoadCraft Reclaim Expansion…
Focus Entertainment и Saber Interactive представляют большое обновление для RoadCraft Reclaim Expansion. …
Разработчики отключат серверы Highguard уже через неделю…
Крайне обсуждаемая в сети игра Highguard, сервисный рейдовый шутер от студии Wildlight Entertainment, осн…
На консолях и ПК вышла игра WILL: Follow The Light…
Студия TomorrowHead анонсировала выход своей новой игры, WILL: Follow The Light, разработанной на движке …
Crimson Desert уже заработала 20 миллионов долларов…
Видеоигра Crimson Desert подошла к релизу 19 марта с огромным ажиотажем, и теперь аналитики попытались оц…
Бюджет Marathon составляет 250 миллионов долларов…
Игра Marathon, новый extraction-шутер от Bungie, который фактически перезапускает старую научно-фантастич…
Epic Games представила ИИ-NPC…
Компания Epic Games запускает новый инструмент под названием Conversations — он позволит создателям конте…
В Marathon будет серьёзная система античита…
В преддверии масштабного тестирования серверов Marathon, которое уже буквально на носу, в сети начали поя…
Обзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнениемОбзор игры Reanimal. Любимые кошмарики с атмосферным исполнением
Обзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовкеОбзор игры ChildStory. Интересная история в приятной рисовке
Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5Обзор игры New Super Lucky’s Tale. Веселый и яркий платформер на PlayStation 5
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor