Представили двухмерное мистическое приключение Midnight Souls

Издательство Spaghetti Cat представило новую игру — двухмерное мистическое приключение под названием Midnight Souls. Над игрой трудился самостоятельный разработчик Болшаков Сергей. Сюжет развернется в небольшом городке Ромашковые Холмы, где игрокам предстоит погрузиться в расследование жутких секретов, столкнуться с многочисленными угрозами и стать свидетелями неожиданных поворотов повествования. Вы будете управлять подростком, который прибыл в незнакомый город на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Первоначально запланированный романтический вечер может обернуться настоящим кошмаром.

Чтобы добиться расположения своей возлюбленной, главному герою предстоит научиться бороться с собственными страхами и сомнениями, обрести новых союзников и позаботиться о своем верном спутнике — коте Чарли. Путь к успеху лежит через разгадку смертельных тайн, избавление от коварных опасностей и участие в разнообразных игровых заданиях.