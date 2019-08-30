Gigabyte представила модель с жидкостным охлаждением - Aorus GeForce RTX 2080 SUPER WaterForce WB.

Aorus RTX 2080 SUPER WaterForce WB поставляется с установленным на заводе кулером полного покрытия.

Два 120-мм вентилятора с подсветкой охлаждают не только графический чип, но трансформаторы VRAM.

Видеокарта с тактовой частотой в 1860 МГц (разогнана с завода).

Имеет семь портов, три из них DisplayPorts 1.4. Так же есть HDMI 2.0b и порт VirtualLink. Питание подается через пару восьми-контактных разъема PCIe. Гарантия от производителя 4 года.

Стоимость модели на данный не известна.