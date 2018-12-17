Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G вышла в свет

Официально представлена видеокарта Aorus GeForce RTX 2080 Ti Turbo 11G от компании GIGABYTE, которая поступила в продажу с разгоном с завода. Если у референсных видеокарт частота графического процессора составляет 1545 МГц, то у данной модели этот же показатель составляет 1650 МГц. Конечно, никто вам не мешает гнать видеокарту дальше, но это то, что вы получаете прямо из коробки без лишних телодвижений. Минус лишь в том, что видеокарта продается в дизайне с турбиной вместо трех вентиляторов, а это охлаждение заметно проигрывает по температурам и уровню шума. Вероятно, это было необходимо для понижения стоимости, либо же производитель планирует в будущем выпустить еще одну модель, только уже в другом дизайне с другой системой охлаждения.