Aorus M4 для левшей и правшей

Компания GIGABYTE производит шикарные видеокарты, которые лично я считаю лучшими на рынке по своей производительности, дизайну и прочим особенностям. Кроме того, бренд выпускает в свет еще и игровую периферию. Например, сейчас в продажу поступила новая игровая мышка Aorus M4, которая создавалась как универсальное устройство для всех типов пользователей. Дело в том, что эта мышка подходит для хвата как правой, так и левой рукой. А это большая редкость на современном рынке, так как большая часть производителей делает упор на хват правой рукой. Если вам интересны такие устройства, то самое время прочитать характеристики на официальном сайте и отправиться в магазин. За свои деньги эта модель явно будет привлекательней, чем многие конкуренты.