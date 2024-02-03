Апдейт улучшил работу камеру в OnePlus 12R

Компания OnePlus выпустила обновление прошивки Oxygen OS v14.0.0.307 (EX01) объёмом примерно 400 МБ для смартфона OnePlus 12R. Апдейт не только повышает стабильность и производительность работы оболочки, но и улучшает качество фотосъемки в помещениях. Пока обновление распространяется для индийских пользователей, но в скором времени оно выйдет для владельцев OnePlus 12R из Европы.

Напомним, что OnePlus 12R оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.