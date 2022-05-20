AppGallery от Huawei легко взломать

С тех пор, как Huawei попала под перекрестный огонь США и Китая, компания была вынуждена разрабатывать собственные программные решения, поскольку ей запрещено использовать решения Google. Одним из них является магазин AppGallery, и это, по сути, версия Google Play Store или Apple App Store от Huawei. AppGallery, по-видимому, имеет довольно серьезную проблему, которая, по словам одного разработчика, оставалась нерешенной в течение нескольких месяцев, хотя он сообщил о ней Huawei еще в феврале. Этот недостаток позволяет любому, у кого есть немного технических навыков, некоторое время и желание приложить немного усилий, загрузить и установить любое платное приложение из AppGallery, фактически не платя за него.

Излишне говорить, что это звучит довольно плохо для разработчиков, которые до сих пор держались с Huawei. Дилан Руссель, разработчик, обнаруживший проблему, подчеркивает, что проблема не в том, что сами разработчики приложений не разрешают проверку лицензии в своих приложениях, а в том, что это недостаток на стороне Huawei, который до сих пор остается нерешенным. Суть в том, что API AppGallery не предлагает никакой защиты для платных приложений. Сам Руссель смог загрузить и использовать несколько платных приложений, воспользовавшись этой уязвимостью. Очевидно, что это проблематично, потому что пираты могут использовать API для одновременной загрузки большого количества платных приложений, что не позволяет разработчикам приложений зарабатывать столько, сколько они могли бы получить в противном случае.
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