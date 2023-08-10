Apple A17 Bionic получит больше ядер и новый техпроцесс

Если верить свежей информации, чип A17 Bionic будет обладать значительным приростом производительности по сравнению с конкурентами, так как он станет первым мобильным чипом с архитектурой 3 нм. Это означает, что транзисторы будут плотно упакованы, что также сыграет важную роль в энергоэффективности. И в конечном итоге процессор A17 Bionic в iPhone 15 Pro будет иметь 6 ядер центрального процессора и 6 ядер графического ускорителя. Это больше, чем в процессоре в текущем флагмане Apple. Скорее всего, новый iPhone 15 Pro будет выделяться в графически интенсивных задачах, плюс он будет поддерживать больше оперативной памяти (но будет ли её больше в конечном итоге — никто не знает). На текущий момент можно говорить о том, что данный процессор будет на 15-20% мощнее текущей модели Apple.