Apple A17 Bionic получит больше ядер и новый техпроцесс

Инсайдеры уверенно заявляют, что компания Apple проведёт своё специальное мероприятие 12 сентября, чтобы представить новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro, а также умные часы Apple Watch Series 9. Есть множество данных, указывающих на то, что флагманские iPhone будут запущены с множеством изменений и новых функций, включая корпус из титанового сплава 5-й степени для моделей iPhone 15 Pro. Кроме того, версии Pro получат совершенно новый процессор A17 Bionic на основе 3-нм технологии TSMC — достаточно длительное время никаких данных относительно этого процессора не поступало, но теперь появился слив, который, вероятно, раскрывает основные особенности чипа.

Если верить свежей информации, чип A17 Bionic будет обладать значительным приростом производительности по сравнению с конкурентами, так как он станет первым мобильным чипом с архитектурой 3 нм. Это означает, что транзисторы будут плотно упакованы, что также сыграет важную роль в энергоэффективности. И в конечном итоге процессор A17 Bionic в iPhone 15 Pro будет иметь 6 ядер центрального процессора и 6 ядер графического ускорителя. Это больше, чем в процессоре в текущем флагмане Apple. Скорее всего, новый iPhone 15 Pro будет выделяться в графически интенсивных задачах, плюс он будет поддерживать больше оперативной памяти (но будет ли её больше в конечном итоге — никто не знает). На текущий момент можно говорить о том, что данный процессор будет на 15-20% мощнее текущей модели Apple.
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