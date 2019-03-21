Apple AirPods второго поколения

Компания Apple показала новую версию своих беспроводных наушников Apple AirPods, которые уже доступны для заказа в официальном магазине компании на территории нашей страны. Наушники получили ряд незначительных улучшений, которые позволят с большим комфортом играть в игры, смотреть фильмы или наслаждаться сериалами. С другой стороны, ничего в плане качества звучания не изменилось и это тот же продукт с не очень качественным звуком за 16990 рублей. Нельзя сказать, что эти наушники стоят своих денег, если не учитывать футляр, позволяющий заряжать наушники по беспроводной зарядке. Кстати, есть возможность купить наушники в обычном футляре, это позволит сэкономить три тысячи рублей. Да и сам футляр тоже можно купить отдельно.