Apple AirPods второго поколения

2019-03-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - Apple AirPods; [82]
Компания Apple показала новую версию своих беспроводных наушников Apple AirPods, которые уже доступны для заказа в официальном магазине компании на территории нашей страны. Наушники получили ряд незначительных улучшений, которые позволят с большим комфортом играть в игры, смотреть фильмы или наслаждаться сериалами. С другой стороны, ничего в плане качества звучания не изменилось и это тот же продукт с не очень качественным звуком за 16990 рублей. Нельзя сказать, что эти наушники стоят своих денег, если не учитывать футляр, позволяющий заряжать наушники по беспроводной зарядке. Кстати, есть возможность купить наушники в обычном футляре, это позволит сэкономить три тысячи рублей. Да и сам футляр тоже можно купить отдельно.


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