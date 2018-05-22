Apple HomePod будет бюджетной...

Появилась информация о том, что компания Apple планирует выпустить в свет свою доступную колонку Apple HomePod. Пока что это только слухи и никакой информации о данном продукте нет. С другой стороны, нужно понимать, что производитель не смог покорить рынок своей новинкой — колонка Apple HomePod в оригинальном виде продается достаточно плохо. Она звучит не очень круто, у нее нет того набора фишек, чтобы пользователи бежали и покупали гаджет, закрывая глаза на все его недостатки. Так что производитель решил, что нужно попробовать зайти с другой стороны и привлечь внимание сначала доступным продуктом, а потом уже попробовать завоевать доверие более крутыми вариантами. Это первый раз, когда компания не может завоевать рынок, на который она только что пришла. Будем надеяться, что в будущем ситуация изменится.