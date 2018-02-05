Apple HomePod не такая уж и умная

Колонка Apple HomePod вышла в продажу и оказалось, что не сильно она и умная. Дело в том, что для воспроизведения музыки или установки будильника на это устройство, вам нужен iPad, MacBook, iPhone или iPod нового поколения. То есть, без этих устройств колонка не сможет воспроизводить вам музыку, у нее аппаратно не заложена такая возможность. Плюс, колонка не работает с продуктами на Android. Если у вас крутой флагман от Samsung за тысячу долларов, то колонка вас все равно не будет воспринимать. Думаю, при такой стоимости и достаточно странных требованиях к устройствам, колонка не будет успешной. Может, среди гиков и прочих пользователей с любовью к бренду, появится желание ее купить, но у всех остальных такого желания никогда не будет. Опять провальный гаджет компании Apple? Или это тактика такая хитрая?