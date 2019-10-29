Apple HomePod получает обновление с новыми функциями

Apple HomePod получает свежее обновление, которое содержит несколько новых функций и улучшений, таких как способность интеллектуального динамика распознавать голоса до шести членов семьи, чтобы обеспечить индивидуальный подход для всех.

Также пользователи HomePod смогут намного легче переключаться между умным динамиком и iPhone. Единственное, что вам нужно сделать, это держать свой iPhone ближе к HomePod, пока на вашем дисплее не появится уведомление.

Также есть новая функция «Ambient Sounds» для воспроизведения различных типов белого шума и таймер сна, чтобы заснуть под расслабляющую музыку или под окружающие звуки.