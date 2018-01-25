Apple HomePod выходит в феврале

Умная колонка Apple HomePod поступит в продажу 9 февраля, что позволит вам заказать ее предварительно и получить устройство в самое ближайшее время. Вопрос лишь в том, нужна ли вам данная колонка и кто ею будет пользоваться в России. Дело в том, что пока яблочная компания только создавала и выпускала колонку в свет, конкуренты уже давно продают ее и показывают рынку, что она особо никому не интересна. Да, вы можете давать команды колонке и она будет вам запускать музыку или отвечать на какие-то вопросы через голосовой помощник. Но, если вы все же хотите качественный звук, то лучше посмотрите в сторону обычных колонок, они дадут вам подключение по беспроводной сети, но за те же деньги подарят совершенно другой уровень звучания. Это важный момент, так как звук в колонке наиболее важен, а уже потом все остальное.