Apple Intelligence не смогли интегрировать в Siri

Apple Intelligence должна была подарить пользователям техники Apple обновлённую, более естественную версию Siri, но, по словам сотрудников отдела искусственного интеллекта Apple, по-настоящему современная, разговорная Siri появится не раньше iOS 20 в 2027 году. Ожидается, что в iOS 18.5 компания представит обновлённую версию Siri на базе больших языковых моделей, но, по словам инсайдера, она будет работать отдельно от старой версии Siri, из-за чего система не будет работать так гладко, как могла бы. Полноценная модернизация должна объединить старую и новую архитектуры в единую систему, способную как выполнять простые команды (например, ставить таймеры), так и обрабатывать сложные ИИ-запросы, взаимодействуя с приложениями на основе контекста. Apple планировала представить этот обновлённый вариант Siri в iOS 19.4, но работа сильно отстаёт, и специалисты отмечают, что анонс на WWDC в июне 2025 года не состоится.

Похожая проблема возникла у Amazon при обновлении голосового помощника Alexa. Глава подразделения устройств и сервисов Amazon Панос Панай сообщил, что новая система Alexa Plus требует полной переработки архитектуры для объединения старой и новой версии, и пока доступ к ней получат только определённые устройства. Apple столкнулась с аналогичными сложностями, но с дополнительными препятствиями. Инсайдер пишет, что в компании признают — текущие ИИ-модели достигли предела своих возможностей, а Apple испытывает трудности с закупкой оборудования для их дальнейшего обучения.
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