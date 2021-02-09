Apple Mixed Reality оценена в 3000 долларов

Apple работает над собственным устройством смешанной реальности уже давно. По некоторым данным, ее запуск должен состоятся в 2022 году. Гарнитура Apple Mixed Reality будет оснащена двумя дисплеями 8K, функцией отслеживания глаз и другими возможностями. Компания опубликовала прототип, в целом он может быть изменен до запуска. Судя по нему, можно с уверенностью сказать, что Apple делает упор на стиль и комфорт. Среди новых функций, ожидаем пространственный звук и дополнительный аккумулятор.

Предполагается, что устройство не будет иметь стандартных контроллеров, а управление будет осуществляться с помощью жестов рук и движения глаз. Apple планирует выпустить 250 тысяч устройств.