Apple Music объединяется с устройствами Alexa

После того как Apple Music объединилась с Echo Dot, возникает очевидный вопрос, присоединятся ли другие устройства к данному тандему? К счастью, ответ - да. Представитель Amazon сообщил, что потоковая служба Apple скоро появится на других устройствах с поддержкой Alexa. Движение Alexa явно сосредоточено на расширении досягаемости Apple Music для конкуренции с такими сервисами, как Spotify. Теоретически, пользователи Apple Music уже могут пользоваться голосовым управлением с помощью Sonos One после чего и Echo Dot не понадобится.