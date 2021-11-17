Apple Music теперь доступна на телевизорах LG

Интерфейс также визуально похож на Apple Music на iPad, iPhone, устройствах Android и ПК. Приложение сервиса для LG может получить доступ ко всем его песням, плейлистам, музыкальным клипам в формате 4K и Apple Music Radio, транслируемым в прямом эфире. Сервис также поддерживает треки с синхронизированными по времени текстами, так что вы можете подпевать, читая строки на большом экране (лучшее караоке из всех, которые только можно придумать). Выпуск приложения на смарт-телевизорах LG остается верным стратегии Apple, направленной на то, чтобы сосредоточить больше внимания на своих услугах и сделать их доступными на оборудовании сторонних производителей. Таким образом, технический гигант сможет привлечь больше потенциальных клиентов, которые не связаны с устройствами Apple.