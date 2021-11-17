Apple Music теперь доступна на телевизорах LG

Теперь вы можете получить доступ к своей учетной записи Apple Music на смарт-телевизорах LG, даже если у вас нет Apple TV. Сервис потоковой передачи музыки теперь доступен для всех телевизоров бренда, работающих под управлением webOS версии 4.0 и выше, спустя год после того, как он дебютировал на телевизионных платформах вместе с Samsung. Поскольку webOS 4.0 была выпущена только в 2018 году, приложение Apple Music, скорее всего, будет доступно на внушительном списке различных устройств — с тех пор прошло три года. Если ваш телевизор сможет запускать Apple Music, вы столкнетесь с интерфейсом и навигацией, аналогичными тем, которые вы увидите, если бы использовали Apple TV.

Интерфейс также визуально похож на Apple Music на iPad, iPhone, устройствах Android и ПК. Приложение сервиса для LG может получить доступ ко всем его песням, плейлистам, музыкальным клипам в формате 4K и Apple Music Radio, транслируемым в прямом эфире. Сервис также поддерживает треки с синхронизированными по времени текстами, так что вы можете подпевать, читая строки на большом экране (лучшее караоке из всех, которые только можно придумать). Выпуск приложения на смарт-телевизорах LG остается верным стратегии Apple, направленной на то, чтобы сосредоточить больше внимания на своих услугах и сделать их доступными на оборудовании сторонних производителей. Таким образом, технический гигант сможет привлечь больше потенциальных клиентов, которые не связаны с устройствами Apple.
Комментарии и отзывы Apple Music
Интернет-ТВ-приставка для телевизора…
Интернет-ТВ-приставка для телевизораФункциональность техники и устройств постоянно улучшается. Именно поэтому сегодня любимые фильмы и сер…
KIVI представила новую линейку телевизоров на Android TV …
KIVI представила новую линейку телевизоров на Android TV Компания KIVI представила новую линейку продуктов 2021 года. В серию вошли модели от 24 до 65 дюймов с ра…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и An…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AnПлатформа Android используется на разных типах устройств, позволяя расширить привычный набор возможностей…
Realme 4K Google TV Stick получит 16 ГБ памяти…
Realme 4K Google TV Stick получит 16 ГБ памятиТелевизионная приставка Realme 4K Google TV Stick должна была выйти еще в прошлом месяце, однако официаль…
Телевизор Huawei Smart Screen SE 55 подешевел вдвое…
Телевизор Huawei Smart Screen SE 55 подешевел вдвоеКомпания Huawei в рамках предстоящей распродажи снизила цену на телевизор Huawei Smart Screen SE 55. Этот…
Samsung анонсирует облачные игры для телевизоров Tizen…
Samsung анонсирует облачные игры для телевизоров TizenSamsung объявила, что выходит на арену облачных игр, предлагая платформу Tizen Smart TV. Эта новость появ…
Samsung привнесла искусство YellowKorner в Frame TV…
Samsung привнесла искусство YellowKorner в Frame TVSamsung объявила о новом партнерстве с YellowKorner, чтобы привнести их искусство на свой Frame TV, ряд п…
Телевизор Xiaomi TV Q1E оценен в 800 евро…
Телевизор Xiaomi TV Q1E оценен в 800 евроКомпания Xiaomi представила в Европе умный телевизор Xiaomi TV Q1E, который станет доступен для покупки в…
Обзор Hisense 43AE7400F 43Обзор Hisense 43AE7400F 43". Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для PlayStation 5 и Xbox Series X
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачиОбзор Harper 24R490TS. Телевизор Aндроид для кухни и дачи
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor