Apple Pencil 2 не поддерживает беспроводную зарядку Qi

В то время как iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi, Apple Pencil 2 этого не может. В пресс-службе Apple подтвердили, что единственный способ зарядить устройство — это поместить его на боковую панель нового планшета.

В отличии гаджетов Apple, поддерживающих систему Qi, обновленный «карандаш» заряжается от iPad, благодаря системе магнитных массивов Halbach. В Apple Pencil они расположены по обеим сторонам зарядной катушки. Подзарядка начинается, когда катушки и массивы обоих устройств синхронизируются. Apple не представила никаких объяснений относительно того, почему Qi не поддерживается на новом Apple Pencil. Тем не менее, новый метод зарядки по-прежнему лучше, чем тот, который используется для первого поколения Apple Pencil, где вам нужно снять колпачок с основания стилуса и вставить его в порт Lightning iPad или использовать входящий в комплект адаптер Lightning для зарядки.