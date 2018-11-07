Apple Pencil 2 не поддерживает беспроводную зарядку Qi

2018-11-07, Автор - Anna; Продукт - Apple Pencil 2; [95]
В то время как iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max поддерживают стандарт беспроводной зарядки Qi, Apple Pencil 2 этого не может. В пресс-службе Apple подтвердили, что единственный способ зарядить устройство — это поместить его на боковую панель нового планшета.

В отличии гаджетов Apple, поддерживающих систему Qi, обновленный «карандаш» заряжается от iPad, благодаря системе магнитных массивов Halbach. В Apple Pencil они расположены по обеим сторонам зарядной катушки. Подзарядка начинается, когда катушки и массивы обоих устройств синхронизируются. Apple не представила никаких объяснений относительно того, почему Qi не поддерживается на новом Apple Pencil. Тем не менее, новый метод зарядки по-прежнему лучше, чем тот, который используется для первого поколения Apple Pencil, где вам нужно снять колпачок с основания стилуса и вставить его в порт Lightning iPad или использовать входящий в комплект адаптер Lightning для зарядки.

Комментарии:
Xiaomi Cleanfly, идеальный беспроводной ...
Xiaomi Cleanfly, идеальный беспроводной Компания Xiaomi вчера представила портативный пылесос Cleanfly Car Portable Vacuum Cleaner для автомобиля...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 Cor...
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy J4 CorСетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy J4 Core, который будет ра...
Смартфоны Xiaomi Mi Max 2 и Redmi Note 4...
Смартфоны Xiaomi Mi Max 2 и Redmi Note 4Компания Xiaomi начала второй этап распространения стабильной прошивки MIUI 10, которая коснется 21 модел...
Процессор A12X Bionic в новых iPad Pro о...
Процессор A12X Bionic в новых iPad Pro о Во время презентации новых планшетов iPad Pro компания Apple заявила, что они мощнее 92% всех доступных ...
Рынок смартфонов - как найти свою нишу?...
Рынок смартфонов - как найти свою нишу?Ни для кого не является секретом, что одни люди успешны в бизнесе, а другие нет. Третьи успешны до пер...
LG работает над полноэкранным смартфоном...
LG работает над полноэкранным смартфономКомпания Samsung не единственная, кто собирается выпустить полноэкранный смартфон с фронтальной камерой н...
Mophie аккумулятор Juice Pack для Note 9...
Mophie аккумулятор Juice Pack для Note 9Аккумуляторы часто являются важными аксессуарами для смартфонов, и никто не делает батарейные блоки лучше...
Завершил ремонт в своем доме? Пора задум...
Завершил ремонт в своем доме? Пора задумТеплые дни уже давно остались позади и многие успешно завершили строительство загородного дома или ремонт...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор HARPER 50U750TS. Недорогой 50-дюймовый 4К-телевизорОбзор HARPER 50U750TS. Недорогой 50-дюймовый 4К-телевизор
Обзор Oral-B Genius 9000 Rose Gold. Лучшая электрическая щетка для девушек и женщинОбзор Oral-B Genius 9000 Rose Gold. Лучшая электрическая щетка для девушек и женщин
Обзор IN WIN 301 (CF07) Black. Компактный и стильный корпус под игровую сборкуОбзор IN WIN 301 (CF07) Black. Компактный и стильный корпус под игровую сборку
Обзор оперативной памяти GeIL Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance (GLTS48GB2666C19DC)Обзор оперативной памяти GeIL Super Luce RGB SYNC Series TUF Gaming Alliance (GLTS48GB2666C19DC)
Обзор WD My Cloud Home 4 TB (WDBVXC0040HWT-EESN). Персональное облачное хранилищеОбзор WD My Cloud Home 4 TB (WDBVXC0040HWT-EESN). Персональное облачное хранилище
Avast представила новые продукты для защ...
Avast представила новые продукты для защПо заявлениям представителей компании Avast, киберпреступления в современном мире выходят на первый план,...
Предварительный обзор Vivo Y93. Отличный...
Предварительный обзор Vivo Y93. ОтличныйВ последнее время производители смартфонов все чаще радуют нас доступными моделями, которые при этом обла...
Обзор Agony Unrated. Теперь без цензуры...
Обзор Agony Unrated. Теперь без цензурыВокруг игры Agony еще задолго до релиза было много шумихи. Разработчики пообещали нам невероятные ужасы и...
Braun обновленную линейку премиальных эл...
Braun обновленную линейку премиальных элНе за горами новогодние праздники, и многие дамы уже начинают задумываться, что же подарить своей сильной...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro. Чел...
Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro. ЧелЕсли вы следите за рынком смартфонов, то могли заметить, что год назад буквально каждая вторая компания п...
Обзор Heliophobia. Немного страшно...
Обзор Heliophobia. Немного страшноНам на обзор приходит много странных игр, к разработчикам которых есть целый ряд вопросов. Недавно, напри...
Предварительный обзор ZTE Nubia X. Проща...
Предварительный обзор ZTE Nubia X. ПрощаСовременная мода на уменьшение рамок вокруг дисплея смартфона сначала казалась дикостью, но постепенно во...
Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать мен...
Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать менНам на обзор попадает очень много игр. Вы даже не представляете, насколько много. Некоторые из них можно ...
Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр ...
Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр Сетевые фильтры можно смело отнести к одному из самых распространённых классу бытовых приборов. Очень ред...
Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводная...
Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводнаяНа прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной зарядки Skyway Race X, устанавливаемой в салоне ...
Предварительный обзор MacBook Air. Совсе...
Предварительный обзор MacBook Air. СовсеНоутбук MacBook Air прошлого поколения, алюминиевый с широкими рамками вокруг экрана, является настоящим ...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple со...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple соКомпания Apple планировала обновить свои планшеты, так как уже давно было понятно, что некоторые модели м...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor