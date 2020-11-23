Apple Silicon M1 скоро будет поддерживать eGPU

Новые MacBook на процессорах M1 захватили интернет с новостями об их поразительной производительности, что является замечательным достижением для Apple, впервые использовавшей свой собственный чип для настольных ПК на базе ARM. Apple Silicon обошла своих коллег Intel и даже обогнала старые графические процессоры NVIDIA и AMD для настольных ПК. Несмотря на это, MacBook, вероятно, могли бы работать даже лучше, если бы они работали в паре с внешней видеокартой или eGPU. К сожалению, официально поддержки пока что нет, но на самом деле это может быть только вопросом времени — есть информация от источников из компании Apple, что в ближайшем будущем поддержка внешних видеокарт будет реализована для повышения производительности системы.