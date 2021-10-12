Apple Silicon Mac может иметь два дисплея HDMI с новыми док-станциями Hyper

Hyper выпустила два новых адаптера plug-and-play, которые позволяют владельцам Mac M1 использовать два дисплея 4K HDMI через одно соединение USB-C.

Компания Hyper достигла этого за счет использования гибридной конструкции USB-дисплея, которая сочетает в себе альтернативный режим DisplayPort и технологию подключаемого к воспроизведению видео от Silicon Motion InstantView, для которой не требуются программные драйверы. Вы можете выбрать один из двух видеоадаптеров 4K HDMI. Первый - это адаптер HyperDrive Dual 4K HDMI 3-in-1 USB-C. Эта простая версия позволяет подключать к вашему M1 Mac два внешних монитора HDMI, один 4K с частотой 60 Гц и один 4K с частотой 30 Гц. Он также совместим с компьютерами Mac на базе Intel, ПК с Windows и Chromebook.
Комментарии и отзывы HyperDrive Dual 4K
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