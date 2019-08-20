Apple Watch Series 5 в этом году могут появиться в керамических и титановых версиях

Ожидается, что в следующем месяце Apple выпустит множество новых продуктов, в том числе обновленные Apple Watch Series 5, которые, как ожидается, будут выпущены в титановом и керамическом вариантах.Бразильский сайт iHelp BR обнаружил графику, скрытую в бета-коде watchOS 6, которая указывает на керамические и титановые корпуса для Apple Watch Series 5, но, возможно, в качестве новых опций, наряду с нержавеющей сталью для Apple Watch 4.

Обе новые модели часов будут поставляться как в 40-мм, так и в 44-миллиметровой версиях, и iHelp BR нашел анимацию для начального процесса установки Apple Watch .

Модель Apple Watch Series 5, как ожидается, будет использовать OLED-экраны, поставляемые Japan Display, как ранее заявлял Куо.

Japan Display будет постепенно увеличивать свою долю заказов на OLED-дисплеи для Apple Watch, начиная с 15-20 процентов заказов в 2019 году и достигая 70-80 процентов в 2021 году.

Он полагает, что Apple постепенно увеличит долю поставок LG OLED-дисплеев для iPhone и привлечет китайского производителя BOE в качестве дополнительного поставщика, стремясь диверсифицировать свою цепочку поставок .

Apple Watch 5 также, по слухам, будет иметь функцию отслеживания сна, большую батарею и больше функций для здоровья. Ожидается, что версия SmartWatch 2020 года будет оснащена дисплеем MicroLED.