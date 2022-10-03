Apple будет платить за чипы TSMC больше денег

Вероятно, компания изначально не хотела платить дополнительные деньги, но потом оказалась в безвыходном положении — никто другой новый технологический процесс не осилит, плюс нужно понимать, что мощностей выпускать по 90 миллионов чипов в год только для новых смартфонов хватит не у всех. И, конечно, многие думают, что слишком много шума развели вокруг 6% надбавки, но с учётом объёмов производства и стоимости одного чипа, это более чем внушительная сумма. Многие производители смартфонов столько не зарабатывают за весь год с продажи смартфонов, так что желание Apple сэкономить было вполне логичным. Правда, в итоге ничего не вышло и теперь пользователи тоже будут платить за смартфоны больше, так как цена процессора закладывается в конечный ценник.