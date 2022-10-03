Apple будет платить за чипы TSMC больше денег

Буквально пару недель назад инсайдеры рассказали весьма интересную информацию о том, что компания TSMC потребовала от Apple повышения выплат по производству процессоров в размере 6%, но компания Apple, по словам тех же инсайдеров, платить дополнительные деньги отказалась. Здесь стоит сказать, что TSMC вынуждена повышать цены на свою продукцию, так как логистика стала дороже, цены на производство выросли, плюс новые заводы должны себя окупать. Но и Apple можно понять — она крупнейший клиент компании, заказывает миллионы чипов в год, а тут с неё требуют дополнительные деньги. Но самое главное, что Apple уже начала платить надбавку в 6% за новые процессоры — об этом сообщили источники, которые тесно связаны с производителем.

Вероятно, компания изначально не хотела платить дополнительные деньги, но потом оказалась в безвыходном положении — никто другой новый технологический процесс не осилит, плюс нужно понимать, что мощностей выпускать по 90 миллионов чипов в год только для новых смартфонов хватит не у всех. И, конечно, многие думают, что слишком много шума развели вокруг 6% надбавки, но с учётом объёмов производства и стоимости одного чипа, это более чем внушительная сумма. Многие производители смартфонов столько не зарабатывают за весь год с продажи смартфонов, так что желание Apple сэкономить было вполне логичным. Правда, в итоге ничего не вышло и теперь пользователи тоже будут платить за смартфоны больше, так как цена процессора закладывается в конечный ценник.