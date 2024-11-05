Apple должна открыть iPadOS для сторонних магазинов в ЕС

Весной текущего года операционная система iPadOS от компании Apple была признана важной платформой в рамках Закона о цифровых рынках в ЕС (это значит, что операционная система является социально-значащей для жителей региона и её ограничения стоит оценивать на предмет защиты прав потребителей). Соответственно, в рамках нового закона уже в мае Apple согласилась открыть iPadOS для сторонних магазинов приложений в Евросоюзе, аналогично тому, как она открыла доступ на iOS. Тогда представители ЕС предоставили Apple шестимесячный срок для соблюдения всех требований нового закона для iPadOS, который истёк 28 октября. И сегодня Европейская комиссия сообщила информационному агентству Reuters, что на данный момент специалисты из ЕС оценивают то, соответствует ли iPadOS нормам принятого закона после одобренных компанией уступок.

Собственно, в рамках Закона о цифровых рынках ЕС требует от компании Apple предоставления пользователям возможности самостоятельно выбирать браузер по умолчанию, открытия альтернативных магазинов приложений и обеспечения доступа к функциям iPadOS для наушников и умных устройств не из экосистемы компании Apple. Если компания нарушит правила нового закона, ей может грозить штраф в размере до 10% от её мирового годового оборота, что для Apple означает многие миллиарды убытков на ровном месте. Именно поэтому компания старается оперативно выполнять требования ЕС в таких вопросах, потому что для неё это очень важный рынок.
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