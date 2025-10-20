Apple готова к релизу сенсорного MacBook Pro

Однако с ростом интереса компании к искусственному интеллекту и визуальным вычислениям — включая компонент Visual Intelligence, который выступает частью Apple Intelligence, — появление сенсорного MacBook выглядит вполне логичным шагом. Такая функция особенно пригодится создателям контента, дизайнерам и разработчикам, которым важно прямое взаимодействие с экраном без потери мощности и гибкости macOS. Не исключено, что новый MacBook Pro с сенсорным экраном станет шагом к постепенному объединению iPadOS и macOS. С выходом iPadOS 26 компания значительно сократила различия между iPad и Mac, добавив систему окон, полноценную строку меню и новый курсор для более точных действий. Всё это лишь усиливает предположение, что iPadOS 26 фактически стала предвестником сенсорных экранов в ноутбуках Apple.