Apple готова к релизу сенсорного MacBook Pro

Похоже, Apple наконец готова нарушить одну из своих давних традиций и выпустить MacBook с сенсорным экраном. Ожидается, что сенсорный MacBook Pro получит полностью переработанный дизайн и появится в продаже к концу следующего года или в начале 2027 года. Новая модель, по данным инсайдеров, будет оснащена OLED-дисплеем с насыщенными цветами и глубоким чёрным оттенком, а также обновлённым шарниром, который предотвратит дрожание экрана при касании и повысит общую жёсткость конструкции. На протяжении многих лет Apple утверждала, что macOS не предназначена для сенсорного управления, делая акцент на классическом взаимодействии с помощью клавиатуры и трекпада.

Однако с ростом интереса компании к искусственному интеллекту и визуальным вычислениям — включая компонент Visual Intelligence, который выступает частью Apple Intelligence, — появление сенсорного MacBook выглядит вполне логичным шагом. Такая функция особенно пригодится создателям контента, дизайнерам и разработчикам, которым важно прямое взаимодействие с экраном без потери мощности и гибкости macOS. Не исключено, что новый MacBook Pro с сенсорным экраном станет шагом к постепенному объединению iPadOS и macOS. С выходом iPadOS 26 компания значительно сократила различия между iPad и Mac, добавив систему окон, полноценную строку меню и новый курсор для более точных действий. Всё это лишь усиливает предположение, что iPadOS 26 фактически стала предвестником сенсорных экранов в ноутбуках Apple.
