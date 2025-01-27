Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721

Выполнен из магниевого сплава, у корпуса высокая жесткость. Внешние поверхности с бархатистой текстурой, неподверженной загрязнению следами пальцев.
Петли позволяют открыть крышку на 150 градусов. Открывать можно одной рукой, в максимально открытом положении не перевешивает.
На левой грани два разъема USB-C с ThunderBolt 4. Рядом отсек в котором хранится блок веб-камеры.
Она здесь выполнена в виде съемного модуля, фиксируемого при помощи магнитов к верхней грани крышки. За счет этого все рамки у экрана сделаны узкими (4мм).
С противоположной стороны HDMI 2.1, USB 3.2 gen.1 и спаренный аудиоразъем. С учетом толщины в 1 сантиметр набор портов тут хороший.
Установлена клавиатура с ножничными переключателями. Нажимаются клавиши бесшумно. Ход 1.5 мм. Латинские и кириллические символы хорошо читаются. Подсветка белая. Тачпад с виброоткликом.
По краям от клавиатуры решетка динамиков. Акустическая система в Honor Notebook Art 14 состоит из шести модулей. Звук не плохого качества. В правом верхнем углу сканер отпечатка пальца.
У матрицы высокая контрастность. Яркость согласно замерам 490 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Изображение хорошо читаемо под разными углами наклона, с ультрабуком можно работать в солнечную погоду на улице.
Частота обновления 120 Гц. Понравилось качество заводской настройки матрицы. На нем можно обрабатывать фото и видео.
Установлен процессор семейства Meteor Lake-H – Intel Core 7 155H. Состоит он из шести производительных ядер с двенадцатью потоками и десятью энергоэффективными ядрами. Максимальная частота 4.8 ГГц. TDP до 43 Вт.
Доступны 32 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X с эффективной тактовой частотой 7467 МГц.
Установлен накопитель NVMe PCIe 4.0 объемом 1 Тбайт.
На борту сетевая карта Intel Wi-Fi 6E AX211, который помимо беспроводного подключения поддерживает Bluetooth 5.3.
Веб-камера Full HD.