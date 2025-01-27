Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721

Тестируемый сегодня ультрабук Honor Notebook Art 14 является одним из самых тонких на сегодняшний день. Выполнен он в корпусе из алюминия аэрокосмического класса, толщина 1 кг и толщина 1 см. Построен на платформе Intel Core Ultra 7 155H, оснащен 14.6 дюймовым OLED экраном с разрешением 3120х2080 пикселей.

Honor Notebook Art 14

Внешний вид

У ноутбука премиальное внешнее исполнение. При этом сама модель предлагается в трех вариантах цветового исполнения.

Honor Notebook Art 14

Выполнен из магниевого сплава, у корпуса высокая жесткость. Внешние поверхности с бархатистой текстурой, неподверженной загрязнению следами пальцев.

Honor Notebook Art 14

Петли позволяют открыть крышку на 150 градусов. Открывать можно одной рукой, в максимально открытом положении не перевешивает.

Honor Notebook Art 14

На левой грани два разъема USB-C с ThunderBolt 4. Рядом отсек в котором хранится блок веб-камеры.

Honor Notebook Art 14

Она здесь выполнена в виде съемного модуля, фиксируемого при помощи магнитов к верхней грани крышки. За счет этого все рамки у экрана сделаны узкими (4мм).

Honor Notebook Art 14

С противоположной стороны HDMI 2.1, USB 3.2 gen.1 и спаренный аудиоразъем. С учетом толщины в 1 сантиметр набор портов тут хороший.

Honor Notebook Art 14

Установлена клавиатура с ножничными переключателями. Нажимаются клавиши бесшумно. Ход 1.5 мм. Латинские и кириллические символы хорошо читаются. Подсветка белая. Тачпад с виброоткликом.

Honor Notebook Art 14

По краям от клавиатуры решетка динамиков. Акустическая система в Honor Notebook Art 14 состоит из шести модулей. Звук не плохого качества. В правом верхнем углу сканер отпечатка пальца.

Honor Notebook Art 14

Экран

Установлен 14.6-дюймовый OLED с разрешением 3020х2080 пикселей. Установлено защитное стекло, устойчивое к появлению царапин. Есть олеофобное покрытие. Поддерживается сенсорное управление с распознаванием до 10 одновременных касаний.

Honor Notebook Art 14

У матрицы высокая контрастность. Яркость согласно замерам 490 кд/м². Подсветка равномерна по всей площади. Изображение хорошо читаемо под разными углами наклона, с ультрабуком можно работать в солнечную погоду на улице.

Honor Notebook Art 14

Частота обновления 120 Гц. Понравилось качество заводской настройки матрицы. На нем можно обрабатывать фото и видео.

Honor Notebook Art 14

Платформа

В Honor Notebook Art 14 установлена продвинута система охлаждения, справляющаяся с отводом тепла в условиях небольшой толщины. Два радиальных вентилятора, испарительная камера, теплопроводящий график и медный труби.

Honor Notebook Art 14

Honor Notebook Art 14

Установлен процессор семейства Meteor Lake-H – Intel Core 7 155H. Состоит он из шести производительных ядер с двенадцатью потоками и десятью энергоэффективными ядрами. Максимальная частота 4.8 ГГц. TDP до 43 Вт.

Honor Notebook Art 14

Доступны 32 Гбайт оперативной памяти типа LPDDR5X с эффективной тактовой частотой 7467 МГц.

Honor Notebook Art 14

Honor Notebook Art 14

Установлен накопитель NVMe PCIe 4.0 объемом 1 Тбайт.

Honor Notebook Art 14

Honor Notebook Art 14

На борту сетевая карта Intel Wi-Fi 6E AX211, который помимо беспроводного подключения поддерживает Bluetooth 5.3.

Honor Notebook Art 14

Веб-камера Full HD.

Автономная работа

Аккумулятор 59,67 Вт·ч с зарядкой через разъем USB-C. В обычной работе с ним получали около 11 часов автономной работы с умеренной яркостью экрана. При максимальной синтетической нагрузке разрядится за 2 часа.

Софт

Honor Notebook Art 14

Honor Notebook Art 14

Honor Notebook Art 14

Итоги

Honor Notebook Art 14 – стильный ультрабук для бизнес. Высококонтрастный OLED-экран 120 Гц, тонкий корпус со съемной веб-камерой с магнитным креплением, производительный процессор с тихой системой охлаждения, актуальный набор портов, клавиатура с подсветкой и тачпад с виброоткликом. Из минусов высокая стоимость.
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