HP OmniBook X Flip 16 на Ultra 7 355 засветился на Walmart

В магазине Walmart обнаружились первые ноутбуке на основе чипов Intel Core Ultra 300 линейки Panther Lake. Например, модель HP OmniBook X Flip 16, которая оценена в 1000 долларов. Она базируется на восьмиядерном процессоре Core Ultra 7 355. Ноутбук также оснащается 16-дюймовые дисплеем с разрешением 2K, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ памяти. Также в магазине были замечены ноутбуки MSI на чипах той же линейки. Они оценены от 2100 до 2500 евро. Сообщается о процессорах Core Ultra 7/9 и Core Ultra X9, а также OLED-экранах.

Valve представила VR-шлем Steam Frame…
Компания Valve официально представила свою новейшую гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame. И в отл…
Logitech выпустила стилус для Apple Vision Pro…
Компания Logitech выпустила цифровой стилус для гарнитуры Apple Vision Pro, который упрощает процесс пись…
Lenovo стала лидером по поставкам компьютеров в мире…
Поставки ПК в Китае в 2025 году показали уверенный рост, однако в 2026-м ожидается спад. И среди крупнейш…
Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026 появился в продаже …
Компания Red Magic дала старт китайским продажам игрового ноутбука Red Magic Gaming Laptop 16 Pro 2026, к…
Продукция ASUS вскоре подорожает из-за DRAM-чипов…
Резкий рост цен на оперативную память DRAM, похоже, теперь напрямую затронет обычных потребителей — дирек…
Второе поколение Apple Vision Pro уже готовят к релизу…
Через пару месяцев первый Apple Vision Pro отметит свой второй день рождения, и многие пользователи уже з…
Представлен ноутбук Dell Pro Max 18 Plus…
Компания Dell представила ноутбук Pro Max 18 Plus, главной особенностью которого стала поддержка оператив…
Работа, игра, отдых: универсальный ноутбук как центр цифрово…
Современный ноутбук — э…
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor