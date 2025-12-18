HP OmniBook X Flip 16 на Ultra 7 355 засветился на Walmart

В магазине Walmart обнаружились первые ноутбуке на основе чипов Intel Core Ultra 300 линейки Panther Lake. Например, модель HP OmniBook X Flip 16, которая оценена в 1000 долларов. Она базируется на восьмиядерном процессоре Core Ultra 7 355. Ноутбук также оснащается 16-дюймовые дисплеем с разрешением 2K, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ памяти. Также в магазине были замечены ноутбуки MSI на чипах той же линейки. Они оценены от 2100 до 2500 евро. Сообщается о процессорах Core Ultra 7/9 и Core Ultra X9, а также OLED-экранах.