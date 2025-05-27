Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук

Не так давно мы проводили тестирование сразу нескольких ноутбуков с разным уровнем технического исполнения, включая модель топового уровня c OLED-экраном и дискретной видеокартой GeForce RTX 5080. Во всех них производители сталкиваются с необходимостью организации отвода тепла, что сделать в условиях ограниченного пространства корпуса. Если в мобильном варианте эксплуатации этого вполне хватает, то при стационарной эксплуатации ноутбука оптимально будет продумать вопрос дополнительного охлаждения. Сегодня детально рассмотрим продвинутую подставку для охлаждения ноутбука Flydigi BS1 с интеллектуальным контролем температуры и регулировки скорости вращения вентиляторов.

Комплектация

Поставляется в габаритной коробке из окрашенного в черный цвет картона. Приведены данные по характеристикам.

Внешний вид

Комплект включает интерфейсный кабель, руководство по использованию и другую документацию.Это одна из самых эффектных подставок под ноутбук по внешнему исполнению из побывавших у нас на тестах. При этом качественно подобраны материалы и проведена сборка.

Основа белого цвета и рабочая зона синего, удачное сочетание. По краям корпуса вставки в виде жабр хищника, которые при работе подсвечиваются.

Подсветка в этой подставке несет не только декоративный элемент, она выполняет задачу индикатора рабочих режимов и температуры процессора.

На рабочую зону нанесена противоскользящая накладка из пористой губки высокой плотности. За счет этого ноутбук не будет скользить при наборе текста и изменении угла наклона.

В центральной части круглая крышка с логотипом бренда, за которой расположен вентилятор. По краям от него две вентиляционные решетки с металлической сеткой. Отметим также, что за счет губки по периметру весь объем холодного воздуха будет направляться на основание ноутбука, повышая общую эффективность организации отвода тепла.

На тыльной стороне разъем USB-С, используемый для подачи питания. Съемный кабель у Flydigi BS1 позволит не ограничиваться комплектным и подобрать в зависимости от используемого ноутбука, а также с нужной длиной. Запитать можно от свободного USB-разъема или адаптера питания. Нанесена наклейка с техническими данными. Ниже можно обратить внимание на воздухозаборник через который воздух будет поступать на вентилятор.

На основание подставки нанесены противоскользящие накладки из резины. Две откидные ножки для изменения угла наклона. Три положения – 10, 20 и 30 градусов. Во всех положениях сохраняет устойчивость.

Софт

Применено интересное инженерное решение, позволившее сохранить общую компактность корпуса и при этом обеспечить совместимость с моделями, использующими экраны с разными диагоналями, включая самые габаритные решения. Тут выдвижная рамка, которую можно регулировать в зависимости от размеров корпуса, устанавливаемого ноутбука.Подключение Flydigi BS1 по интерфейсу USB к ноутбуку здесь дает не только питание, но и доступ к детальному управлению. Приложение Space Station, загружается с официального сайта. Интерфейс на русском языке, на главной странице выбирается тип подставки, а на момент теста доступно четыре модификации.

Можно выбрать между ручным и автоматическим режимом работы. В окне выводятся данные по температуре процессора и скорость вращения вентилятора.

Тесты

Меняется режим работы подсветки. Цвет и яркость. Умная подсветка.Уровень шума замерялся при близком расположении шумомера рядом с подставкой. Три скорости вращения, отображаются они индикацией на «жабрах».

Для теста охлаждение велось ноутбука процессора Intel Core Ultra 7 155H.

Итоги

Flydigi BS1 – умная подставка для охлаждения ноутбука с высокой эффективностью отвода тепла и умеренным шумом на максимальных оборотах. Программное обеспечение, привлекательное внешнее исполнение, информативная подсветка, регулируемый угол наклона.