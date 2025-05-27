Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук

Комплект включает интерфейсный кабель, руководство по использованию и другую документацию.
Основа белого цвета и рабочая зона синего, удачное сочетание. По краям корпуса вставки в виде жабр хищника, которые при работе подсвечиваются.
Подсветка в этой подставке несет не только декоративный элемент, она выполняет задачу индикатора рабочих режимов и температуры процессора.
На рабочую зону нанесена противоскользящая накладка из пористой губки высокой плотности. За счет этого ноутбук не будет скользить при наборе текста и изменении угла наклона.
В центральной части круглая крышка с логотипом бренда, за которой расположен вентилятор. По краям от него две вентиляционные решетки с металлической сеткой. Отметим также, что за счет губки по периметру весь объем холодного воздуха будет направляться на основание ноутбука, повышая общую эффективность организации отвода тепла.
На тыльной стороне разъем USB-С, используемый для подачи питания. Съемный кабель у Flydigi BS1 позволит не ограничиваться комплектным и подобрать в зависимости от используемого ноутбука, а также с нужной длиной. Запитать можно от свободного USB-разъема или адаптера питания. Нанесена наклейка с техническими данными. Ниже можно обратить внимание на воздухозаборник через который воздух будет поступать на вентилятор.
На основание подставки нанесены противоскользящие накладки из резины. Две откидные ножки для изменения угла наклона. Три положения – 10, 20 и 30 градусов. Во всех положениях сохраняет устойчивость.
Применено интересное инженерное решение, позволившее сохранить общую компактность корпуса и при этом обеспечить совместимость с моделями, использующими экраны с разными диагоналями, включая самые габаритные решения. Тут выдвижная рамка, которую можно регулировать в зависимости от размеров корпуса, устанавливаемого ноутбука.
Можно выбрать между ручным и автоматическим режимом работы. В окне выводятся данные по температуре процессора и скорость вращения вентилятора.
Меняется режим работы подсветки. Цвет и яркость. Умная подсветка.
Для теста охлаждение велось ноутбука процессора Intel Core Ultra 7 155H.