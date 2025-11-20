Samsung врывается в гонку умных очков

По последним сведениям, Samsung собирается последовать примеру Apple и создать конкуренцию гиганту в сегменте умных очков с искусственным интеллектом, выпустив две последовательные версии в 2026 и 2027 годах. Согласно информации инсайдера, Samsung работает над двумя отдельными проектами — версия 2026 года с кодовым именем SM-O200P будет оснащена функцией автоматического затемнения на солнце. Она не получит отдельного AR-дисплея и будет полагаться в основном на голосовые команды для выполнения задач с поддержкой ИИ. Версия 2027 года, напротив, получит отдельный AR-дисплей, похожий на Ray-Ban Display, и будет поддерживать функции с ИИ, включая фотосъёмку, запись видео, прослушивание музыки и телефонные звонки.

Тем временем Apple якобы отложила запуск Vision Pro Air, чтобы сосредоточиться на разработке собственных умных очков с ИИ. Проект Vision Pro Air столкнулся с ещё одной задержкой после того, как стало известно, что Samsung отказалась от разработки микродисплея на стеклянной основе для устройств смешанной реальности G-VR, который мог бы позволить Apple выпустить устройство по цене значительно ниже 3500 долларов. Новые умные очки Apple с ИИ планируется выпустить в 2026 году — они будут оснащены встроенными камерами, микрофонами и динамиками, а взаимодействие с ними будет происходить через усовершенствованную версию собственного ассистента Siri. Среди ключевых функций будут поддержка уведомлений без рук, помощь ИИ в реальном времени и переводы с помощью искусственного интеллекта.