Samsung врывается в гонку умных очков

По последним сведениям, Samsung собирается последовать примеру Apple и создать конкуренцию гиганту в сегменте умных очков с искусственным интеллектом, выпустив две последовательные версии в 2026 и 2027 годах. Согласно информации инсайдера, Samsung работает над двумя отдельными проектами — версия 2026 года с кодовым именем SM-O200P будет оснащена функцией автоматического затемнения на солнце. Она не получит отдельного AR-дисплея и будет полагаться в основном на голосовые команды для выполнения задач с поддержкой ИИ. Версия 2027 года, напротив, получит отдельный AR-дисплей, похожий на Ray-Ban Display, и будет поддерживать функции с ИИ, включая фотосъёмку, запись видео, прослушивание музыки и телефонные звонки.

Тем временем Apple якобы отложила запуск Vision Pro Air, чтобы сосредоточиться на разработке собственных умных очков с ИИ. Проект Vision Pro Air столкнулся с ещё одной задержкой после того, как стало известно, что Samsung отказалась от разработки микродисплея на стеклянной основе для устройств смешанной реальности G-VR, который мог бы позволить Apple выпустить устройство по цене значительно ниже 3500 долларов. Новые умные очки Apple с ИИ планируется выпустить в 2026 году — они будут оснащены встроенными камерами, микрофонами и динамиками, а взаимодействие с ними будет происходить через усовершенствованную версию собственного ассистента Siri. Среди ключевых функций будут поддержка уведомлений без рук, помощь ИИ в реальном времени и переводы с помощью искусственного интеллекта.
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
Ультрабук с Intel Core Ultra 7 155H для бизнеса. Обзор и тесты Honor Notebook Art 14 MRA-721
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
