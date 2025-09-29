Apple готовит к релизу совершенно новый ноутбук

Скоро в массовое производство отправится сразу несколько новых устройств Apple, и первыми в списке значатся MacBook Pro на базе процессора M5. Логично, что следом выйдет и серия MacBook Air с тем же чипом, но по более доступной цене. Обычно Apple делает подобные анонсы в октябре или ноябре, однако сейчас компания, похоже, изменила привычный график. В свежем выпуске рассылки Power On Марк Гурман сообщил, что у Apple накопилось множество ещё не представленных продуктов. В первую очередь речь идёт о MacBook Pro с кодовыми названиями J714 и J716, MacBook Air (J813 и J815), а также о двух новых мониторах (J427 и J527). По его данным, все эти устройства уже близки к стадии массового производства и должны выйти либо до конца этого года, либо в первом квартале следующего.

При этом точной даты старта продаж MacBook Pro на M5 Гурман пока не называет. И тот факт, что он не уточнил сроки, может означать, что релиз в октябре или ноябре не состоится. Более вероятным сценарием выглядит январский анонс, а в первом квартале 2026 года компания официально представит линейку MacBook Air M5 в версиях с 13- и 15-дюймовыми экранами. Что касается Mac mini, его обновления пока не ожидается, хотя прошлогодняя модель на M4 заслуженно считается одним из лучших решений по соотношению цены и производительности. Зато в планах есть обновлённый Studio Display. Также Apple готовит новое поколение iPad Pro, релиз которого намечен на первую половину следующего года, что ещё раз указывает на смену привычной стратегии запусков.
