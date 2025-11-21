Бюджетный MacBook выпустят весной 2026 года

Сразу несколько независимых источников подтверждают, что запуск нового бюджетного MacBook от Apple уже близко — известный инсайдер указывает на весну 2026 года как наиболее вероятный период для официальной премьеры. В начале ноября Марк Гурман из Bloomberg сообщал, что доступный MacBook находится на ранней стадии производственных испытаний и должен выйти в первой половине 2026 года. Теперь аналитик GF Securities Джефф Пу в своей инвестиционной записке подтвердил эти сроки. Он утверждает, что Apple представит бюджетный MacBook одновременно с iPhone 17e и двенадцатым поколением iPad весной 2026 года. По словам Пу, в 2026 году Apple изменит расписание запусков. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и ожидаемый складной iPhone Fold выйдут осенью 2026 года, а базовый iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2 дебютируют весной 2027 года.

Аналитик также отмечает, что Apple собирается использовать процессор серии A, ориентированный на iPhone, для нового бюджетного MacBook, стоимость которого составит от 599 долларов до 899 долларов. Ожидается, что устройство получит 13,6-дюймовую LCD-матрицу, процессор A18 Pro, контроллер USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гбит/сек (1,25 ГБ/сек), лишится поддержки Thunderbolt, а также унаследует алюминиевый корпус от MacBook Air, но с упрощённой внутренней конфигурацией. В ноутбук установят тактильную сенсорную панель и уберут подсветку клавиатуры, объём памяти составит 12 ГБ, хранилище — 256 ГБ. Звучит достаточно интересно.