IRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы

Моноблоки за последние несколько лет получили широкое распространение и популярность, выступая удачной альтернативой ноутбукам, выигрывая у них в размере экрана, общем удобстве, отсутствии проблем с аккумулятором в длительной перспективе, у мини ПК предлагая исполнение в одном корпусе с монитором без лишних проводов, и тем более связки из системного и монитора. Актуальные платформы Intel и AMD позволяют в компактном форм-факторе достичь высокого уровня быстродействия с плавной работой интерфейса, запуск ресурсоемких приложений, редакторов фото и видеофайлов, работу с таблицами, включающими большой объем данных.

Комплектация и установка

Моноблок можно использовать для выполнения всех этих задач, а некоторые модели позволят даже поиграть в игры, такие как Dota 2. При этом внешне они не отличаются от монитора, а блок управления с материнской платой и компонентами находится в самом корпусе моноблока. Сегодня мы рассмотрим такое устройство и поделимся опытом эксплуатации IRU Tactio 23.8 с процессором Intel Core i5 1235U.

Покупатель получает его упакованным в коробку из плотного картона со схематичным изображением моноблока и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает подставку в разобранном виде, внешний блок питания с силовым кабелем, руководство пользователя, гарантийный талон и документации.

Подставка, как у монитора, состоит из ровного основания и стойки. Соединяются они с помощью винта с головкой. В основе сталь, обеспечивающая высокую жесткость конструкции и долговечность. К корпусу соединяется по принципу plug-and-click. При этом для владельца оставили возможность установить на VESA-100 кронштейн.

Комплектная подставка понравилась, эргономичная. На ней панель монитора можно вращать вокруг оси, менять угол наклона (вперед и назад), высоту размещения.

Внешний вид

Данная серия представлена в черном и белом варианте исполнения, позволяя подобрать под интерьер. Если смотреть на него спереди, это обычный монитор, от привычного сеттинга с системным блоком его отличает отсутствие проводов и дополнительных внешних элементов, необходимых для работы.

Тонкие боковые рамки, строгое внешнее исполнение. Такой моноблок будет хорошо смотреться как дома, так и в офисной обстановке. Ничего лишнего.

Обратная сторона корпуса из пластика с матовой текстурой. Не загрязняется следами пальцев и пылью. Выведены вентиляционная решетка и вывод встроенных динамиков, тут их четыре по 3 Вт каждый.

Учтена возможность использования для удаленной учебы и работы, а также видеосвязи. На верхней грани по центру выдвижной блок веб-камеры с микрофоном. Передает изображение четким, микрофон работает без нареканий.

На левой грани корпуса IRU Tactio 23.8 разъем USB Type-A, слот для карты памяти SD и скоростной USB-C.

Основная же группа на нижнем торце. Тут гнездо питания, HDMI, DisplayPort, два USB 2.0 Type-A, гигабитный RJ-45, два USB 3.0 Type-A, раздельные аудиоразъемы. Набор позволяет выводить изображение на два внешних монитора, подключаться к интернету кабелем или по Wi-Fi, подключать периферию, накопители и другие аксессуары, выводить звук на внешнюю акустик.

Экран

Мы подключили беспроводной передатчик, а мышку по Bluetooth. В видимой части ни одного кабеля, чистое пространство. Удобно для работы и ничего не мешается. Флешку с данными всегда можно быстро подключить слева к разъему. Кстати, в офисе или открытом пространстве можно будет защитить моноблок от кражи, используя замок Кенсигнтона.

Оснащен экраном с диагональю 23.8 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Это актуальная IPS-матрица с широкими углами обзора и равномерной яркостью. За моноблоком удобно вести типовую работу с браузером, офисными приложениями, читать, смотреть фильмы и сериалы. Экран не бликует, заметного мерцания тоже нет. Отзывчивый. Цвета передает без искажения.

Мы провели тестирование матрицы при помощи калибратора. Охват пространства sRGB – 98%.

При заявленной максимальной яркости экрана - 250 кд/м2, получили 323 кд/м2. Изображение четкое, не зернит.

Внутреннее оснащение

Несмотря на то что IRU Tactio 23.8 это уже готовое для работы решение, в котором достаточно подключить кабель питания, здесь также не стали ограничивать доступ для пользователя для возможности проведения апгрейда системы. Крышка держится с помощью двух накатанных винтов.

Внутри мы можем видеть металлическое основание, обеспечивающее жесткость, вентилятор с медными трубками и радиатором, отвечающим за отвод тепла. Здесь же доступен отсек для монтажа диска типоразмера 2.5 дюйма с интерфейсом SATA.

Сняв основание получаем доступ к материнской плате. Тут два отсека с планками оперативной памяти SO-DIMM, они не распаяны и при желании можно будет заменить, диску M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 и плате, отвечающей за работу беспроводных модулей связи.

Платформа Данная серия представлена в нескольких вариантах компоновки в зависимости от процессора, памяти и объема накопителя. У нас IRU Tactio 23.8, топовый вариант на момент публикации. Здесь в основе процессор Intel Core i5 1235U с двумя высокопроизводительными ядрами и восемью энергоэффективными. Работает на частоте 1.3 ГГц и до 4.4 ГГц в режиме Turbo. Демонстрирует высокий уровень быстродействия и обеспечивает стабильную работу приложений и операционной системы.

Все аккуратно, провода зафиксированы, сама плата надежно закреплена. В длительной эксплуатации можно будет снять систему охлаждения процессора и провести замену термопасты. В плане ремонтопригодности ставим высокую оценку. При этом напомним лишний раз, что нужно быть аккуратным и без лишней надобности разбирать его не стоит.

Графика интегрированная от Intel, на Dota 2 ее хватит. Она же позволяет расширить рабочее пространство на еще два монитора. Доступны 16 Гбайт памяти DDR4 и 512 Гбайт быстрого накопителя M.2. Предустановлена Windows 11 Pro, представлен также с FreeDOS, второй вариант дешевле и может быть интересен если планируется установка LINUX или самостоятельная Windows. Отмеченная выше веб-камера с разрешением 2 Мп. Пример изображения представлен ниже.

Тесты

AIDA 64

GeekBench

CINEBENCH

3DMark 11

PCMark 10

AS SSD

Night Raid

Fire Strike

Time Spy

Итоги

IRU Tactio 23.8 – качественная моноблок для учебы и работы с высоким уровнем быстродействия, эргономичной подставкой с регулировками, актуальным набором портов и интерфейсов, ярким IPS-дисплеем с широкими углами обзора, встроенной веб-камерой и микрофоном, стереодинамиками, возможностью расширения объема памяти проведением апгрейда.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".