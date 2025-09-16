IRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы

Моноблок можно использовать для выполнения всех этих задач, а некоторые модели позволят даже поиграть в игры, такие как Dota 2. При этом внешне они не отличаются от монитора, а блок управления с материнской платой и компонентами находится в самом корпусе моноблока. Сегодня мы рассмотрим такое устройство и поделимся опытом эксплуатации IRU Tactio 23.8 с процессором Intel Core i5 1235U.
Покупатель получает его упакованным в коробку из плотного картона со схематичным изображением моноблока и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает подставку в разобранном виде, внешний блок питания с силовым кабелем, руководство пользователя, гарантийный талон и документации.
Подставка, как у монитора, состоит из ровного основания и стойки. Соединяются они с помощью винта с головкой. В основе сталь, обеспечивающая высокую жесткость конструкции и долговечность. К корпусу соединяется по принципу plug-and-click. При этом для владельца оставили возможность установить на VESA-100 кронштейн.
Комплектная подставка понравилась, эргономичная. На ней панель монитора можно вращать вокруг оси, менять угол наклона (вперед и назад), высоту размещения.
Тонкие боковые рамки, строгое внешнее исполнение. Такой моноблок будет хорошо смотреться как дома, так и в офисной обстановке. Ничего лишнего.
Обратная сторона корпуса из пластика с матовой текстурой. Не загрязняется следами пальцев и пылью. Выведены вентиляционная решетка и вывод встроенных динамиков, тут их четыре по 3 Вт каждый.
Учтена возможность использования для удаленной учебы и работы, а также видеосвязи. На верхней грани по центру выдвижной блок веб-камеры с микрофоном. Передает изображение четким, микрофон работает без нареканий.
На левой грани корпуса IRU Tactio 23.8 разъем USB Type-A, слот для карты памяти SD и скоростной USB-C.
Основная же группа на нижнем торце. Тут гнездо питания, HDMI, DisplayPort, два USB 2.0 Type-A, гигабитный RJ-45, два USB 3.0 Type-A, раздельные аудиоразъемы. Набор позволяет выводить изображение на два внешних монитора, подключаться к интернету кабелем или по Wi-Fi, подключать периферию, накопители и другие аксессуары, выводить звук на внешнюю акустик.
Мы подключили беспроводной передатчик, а мышку по Bluetooth. В видимой части ни одного кабеля, чистое пространство. Удобно для работы и ничего не мешается. Флешку с данными всегда можно быстро подключить слева к разъему. Кстати, в офисе или открытом пространстве можно будет защитить моноблок от кражи, используя замок Кенсигнтона.
Оснащен экраном с диагональю 23.8 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Это актуальная IPS-матрица с широкими углами обзора и равномерной яркостью. За моноблоком удобно вести типовую работу с браузером, офисными приложениями, читать, смотреть фильмы и сериалы. Экран не бликует, заметного мерцания тоже нет. Отзывчивый. Цвета передает без искажения.
Мы провели тестирование матрицы при помощи калибратора. Охват пространства sRGB – 98%.
При заявленной максимальной яркости экрана - 250 кд/м2, получили 323 кд/м2. Изображение четкое, не зернит.
Внутри мы можем видеть металлическое основание, обеспечивающее жесткость, вентилятор с медными трубками и радиатором, отвечающим за отвод тепла. Здесь же доступен отсек для монтажа диска типоразмера 2.5 дюйма с интерфейсом SATA.
Сняв основание получаем доступ к материнской плате. Тут два отсека с планками оперативной памяти SO-DIMM, они не распаяны и при желании можно будет заменить, диску M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 и плате, отвечающей за работу беспроводных модулей связи.
Все аккуратно, провода зафиксированы, сама плата надежно закреплена. В длительной эксплуатации можно будет снять систему охлаждения процессора и провести замену термопасты. В плане ремонтопригодности ставим высокую оценку. При этом напомним лишний раз, что нужно быть аккуратным и без лишней надобности разбирать его не стоит.
Графика интегрированная от Intel, на Dota 2 ее хватит. Она же позволяет расширить рабочее пространство на еще два монитора. Доступны 16 Гбайт памяти DDR4 и 512 Гбайт быстрого накопителя M.2. Предустановлена Windows 11 Pro, представлен также с FreeDOS, второй вариант дешевле и может быть интересен если планируется установка LINUX или самостоятельная Windows. Отмеченная выше веб-камера с разрешением 2 Мп. Пример изображения представлен ниже.