IRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы

Моноблоки за последние несколько лет получили широкое распространение и популярность, выступая удачной альтернативой ноутбукам, выигрывая у них в размере экрана, общем удобстве, отсутствии проблем с аккумулятором в длительной перспективе, у мини ПК предлагая исполнение в одном корпусе с монитором без лишних проводов, и тем более связки из системного и монитора. Актуальные платформы Intel и AMD позволяют в компактном форм-факторе достичь высокого уровня быстродействия с плавной работой интерфейса, запуск ресурсоемких приложений, редакторов фото и видеофайлов, работу с таблицами, включающими большой объем данных.

IRU Tactio 23.8 обзор, тесты

Моноблок можно использовать для выполнения всех этих задач, а некоторые модели позволят даже поиграть в игры, такие как Dota 2. При этом внешне они не отличаются от монитора, а блок управления с материнской платой и компонентами находится в самом корпусе моноблока. Сегодня мы рассмотрим такое устройство и поделимся опытом эксплуатации IRU Tactio 23.8 с процессором Intel Core i5 1235U.

Комплектация и установка

IRU Tactio 23.8 комплектация

Покупатель получает его упакованным в коробку из плотного картона со схематичным изображением моноблока и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает подставку в разобранном виде, внешний блок питания с силовым кабелем, руководство пользователя, гарантийный талон и документации.

IRU Tactio 23.8 комплектация

Подставка, как у монитора, состоит из ровного основания и стойки. Соединяются они с помощью винта с головкой. В основе сталь, обеспечивающая высокую жесткость конструкции и долговечность. К корпусу соединяется по принципу plug-and-click. При этом для владельца оставили возможность установить на VESA-100 кронштейн.

IRU Tactio 23.8 подставка

Комплектная подставка понравилась, эргономичная. На ней панель монитора можно вращать вокруг оси, менять угол наклона (вперед и назад), высоту размещения.

IRU Tactio 23.8 подставка

Внешний вид

Данная серия представлена в черном и белом варианте исполнения, позволяя подобрать под интерьер. Если смотреть на него спереди, это обычный монитор, от привычного сеттинга с системным блоком его отличает отсутствие проводов и дополнительных внешних элементов, необходимых для работы.

IRU Tactio 23.8 внешний вид

Тонкие боковые рамки, строгое внешнее исполнение. Такой моноблок будет хорошо смотреться как дома, так и в офисной обстановке. Ничего лишнего.

IRU Tactio 23.8 внешний вид

Обратная сторона корпуса из пластика с матовой текстурой. Не загрязняется следами пальцев и пылью. Выведены вентиляционная решетка и вывод встроенных динамиков, тут их четыре по 3 Вт каждый.

IRU Tactio 23.8 внешний вид

Учтена возможность использования для удаленной учебы и работы, а также видеосвязи. На верхней грани по центру выдвижной блок веб-камеры с микрофоном. Передает изображение четким, микрофон работает без нареканий.

IRU Tactio 23.8 внешний вид

На левой грани корпуса IRU Tactio 23.8 разъем USB Type-A, слот для карты памяти SD и скоростной USB-C.

IRU Tactio 23.8 внешний вид

Основная же группа на нижнем торце. Тут гнездо питания, HDMI, DisplayPort, два USB 2.0 Type-A, гигабитный RJ-45, два USB 3.0 Type-A, раздельные аудиоразъемы. Набор позволяет выводить изображение на два внешних монитора, подключаться к интернету кабелем или по Wi-Fi, подключать периферию, накопители и другие аксессуары, выводить звук на внешнюю акустик.

IRU Tactio 23.8 внешний вид

Мы подключили беспроводной передатчик, а мышку по Bluetooth. В видимой части ни одного кабеля, чистое пространство. Удобно для работы и ничего не мешается. Флешку с данными всегда можно быстро подключить слева к разъему. Кстати, в офисе или открытом пространстве можно будет защитить моноблок от кражи, используя замок Кенсигнтона.

Экран

IRU Tactio 23.8 экран

Оснащен экраном с диагональю 23.8 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Это актуальная IPS-матрица с широкими углами обзора и равномерной яркостью. За моноблоком удобно вести типовую работу с браузером, офисными приложениями, читать, смотреть фильмы и сериалы. Экран не бликует, заметного мерцания тоже нет. Отзывчивый. Цвета передает без искажения.

IRU Tactio 23.8 экран

Мы провели тестирование матрицы при помощи калибратора. Охват пространства sRGB – 98%.

IRU Tactio 23.8 экран

IRU Tactio 23.8 экран

При заявленной максимальной яркости экрана - 250 кд/м2, получили 323 кд/м2. Изображение четкое, не зернит.

IRU Tactio 23.8 экран

Внутреннее оснащение

Несмотря на то что IRU Tactio 23.8 это уже готовое для работы решение, в котором достаточно подключить кабель питания, здесь также не стали ограничивать доступ для пользователя для возможности проведения апгрейда системы. Крышка держится с помощью двух накатанных винтов.

IRU Tactio 23.8 внутреннее оснащение

Внутри мы можем видеть металлическое основание, обеспечивающее жесткость, вентилятор с медными трубками и радиатором, отвечающим за отвод тепла. Здесь же доступен отсек для монтажа диска типоразмера 2.5 дюйма с интерфейсом SATA.

IRU Tactio 23.8 внутреннее оснащение

Сняв основание получаем доступ к материнской плате. Тут два отсека с планками оперативной памяти SO-DIMM, они не распаяны и при желании можно будет заменить, диску M.2 с интерфейсом PCIe 3.0 и плате, отвечающей за работу беспроводных модулей связи.

IRU Tactio 23.8 внутреннее оснащение

Все аккуратно, провода зафиксированы, сама плата надежно закреплена. В длительной эксплуатации можно будет снять систему охлаждения процессора и провести замену термопасты. В плане ремонтопригодности ставим высокую оценку. При этом напомним лишний раз, что нужно быть аккуратным и без лишней надобности разбирать его не стоит.

Платформа Данная серия представлена в нескольких вариантах компоновки в зависимости от процессора, памяти и объема накопителя. У нас IRU Tactio 23.8, топовый вариант на момент публикации. Здесь в основе процессор Intel Core i5 1235U с двумя высокопроизводительными ядрами и восемью энергоэффективными. Работает на частоте 1.3 ГГц и до 4.4 ГГц в режиме Turbo. Демонстрирует высокий уровень быстродействия и обеспечивает стабильную работу приложений и операционной системы.

IRU Tactio 23.8 платформа

Графика интегрированная от Intel, на Dota 2 ее хватит. Она же позволяет расширить рабочее пространство на еще два монитора. Доступны 16 Гбайт памяти DDR4 и 512 Гбайт быстрого накопителя M.2. Предустановлена Windows 11 Pro, представлен также с FreeDOS, второй вариант дешевле и может быть интересен если планируется установка LINUX или самостоятельная Windows. Отмеченная выше веб-камера с разрешением 2 Мп. Пример изображения представлен ниже.

IRU Tactio 23.8 платформа

Тесты

AIDA 64

IRU Tactio 23.8 тесты

GeekBench

IRU Tactio 23.8 тесты

CINEBENCH

IRU Tactio 23.8 тесты

3DMark 11

IRU Tactio 23.8 тесты

PCMark 10

IRU Tactio 23.8 тесты

AS SSD

IRU Tactio 23.8 тесты

Night Raid

IRU Tactio 23.8 тесты

Fire Strike

IRU Tactio 23.8 тесты

Time Spy

IRU Tactio 23.8 тесты

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorIRU Tactio 23.8 – качественная моноблок для учебы и работы с высоким уровнем быстродействия, эргономичной подставкой с регулировками, актуальным набором портов и интерфейсов, ярким IPS-дисплеем с широкими углами обзора, встроенной веб-камерой и микрофоном, стереодинамиками, возможностью расширения объема памяти проведением апгрейда.
IRU Tactio 23.8 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
