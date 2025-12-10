Framework повышает цены из-за роста стоимости ОЗУ

Компания Framework сообщила, что собирается поднять цены на оперативную память, однако это подорожание не станет таким же «абсурдным», как у Apple или Dell. Из-за нарастающего дефицита DRAM производителям приходится поднимать стоимость модулей, чтобы поддерживать запасы и сохранять прибыль. Например, гиганты вроде ADATA, Corsair, G.Skill и не только увеличили цены на ОЗУ из-за проблем с поставками. Похоже, что Apple, Dell и Lenovo также готовятся к аналогичному шагу. Так что и компания Framework Desktop, известная своей модульной техникой, предупредила, что в ближайшее время стоимость апгрейда памяти в преднастроенных системах повысится, но не так резко, как у крупных корпораций.

Заявление прозвучало после новости о том, что переход с 16 ГБ на 32 ГБ в Dell XPS 13 теперь стоит 550 долларов. На фоне такого ценника даже предложения Apple выглядят логичнее. И, по словам Framework, у неё аналогичное обновление стоит всего 80 долларов, что не так страшно на самом деле. Но важно понимать, что Dell — гигантский поставщик, которому необходимо поддерживать огромный объём складских запасов, чтобы не сорвать спрос, так что цена в случае крупного бренда выглядит более или менее понятной. При этом стоит понимать, что текущее подорожание чипов оперативной памяти — далеко не конец. Судя по данным инсайдеров, рост цены стоит ожидать вплоть до 2027 года, после чего начнётся постепенное снижение стоимости на чипы DRAM. Только тогда ноутбуки и ПК станут дешевле.
Crucial выпустила энергоэффективную память LPCAMM2 для ноутб…
Компания Crucial сегодня официально представила новую оперативную память LPCAMM2 для ноутбуков, которая о…
Windows 11 в случае BSOD-а автоматически проверит ОЗУ на оши…
Неожиданные и резкие вылеты Windows зачастую трудно объяснить, ведь причин может быть множество. Ошибки, …
MacBook Pro получит OLED-дисплей, но только в топовых версия…
Переход с технологии miniLED на OLED в ноутбуках Apple запланирован на конец следующего года, когда компа…
Qualcomm представила мощные ARM-процессоры для ноутбуков…
Помимо процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm представила ещё два совершенно новых решения для ноу…
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока д…
Моноблоки за последние несколько лет получили широкое распространение и популярность, выступая удачной ал…
Apple представила новый Vision Pro…
Apple представила обновлённую версию своей гарнитуры Vision Pro, в основу которой лёг новый процессор M5,…
Новый MacBook Pro нагревается до 99 градусов…
Переход Apple на собственные процессоры позволил ноутбукам вроде M5 MacBook Pro избавиться от проблем, ха…
Ноутбук TUXEDO Gemini 17 Gen 4 с Core i9-14900HX оценен в 18…
Компания TUXEDO пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Gemini 17 Gen 4, которая основана на 24-я…
Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050Обзор GIGABYTE GAMING A16 GA63H. Игровой ноутбук с Ryzen 7 260 и GeForce RTX 5050
Обзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600HОбзор CHUWI UBOX CWI604. Мини ПК для учебы, работы и даже игр с AMD Ryzen 5 6600H
Flydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбукFlydigi BS1 обзор и тесты интеллектуальной подставки под ноутбук
AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080AORUS MASTER 16 AM6H обзор и тест ноутбука с Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5080
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor