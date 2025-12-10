Framework повышает цены из-за роста стоимости ОЗУ

Компания Framework сообщила, что собирается поднять цены на оперативную память, однако это подорожание не станет таким же «абсурдным», как у Apple или Dell. Из-за нарастающего дефицита DRAM производителям приходится поднимать стоимость модулей, чтобы поддерживать запасы и сохранять прибыль. Например, гиганты вроде ADATA, Corsair, G.Skill и не только увеличили цены на ОЗУ из-за проблем с поставками. Похоже, что Apple, Dell и Lenovo также готовятся к аналогичному шагу. Так что и компания Framework Desktop, известная своей модульной техникой, предупредила, что в ближайшее время стоимость апгрейда памяти в преднастроенных системах повысится, но не так резко, как у крупных корпораций.

Заявление прозвучало после новости о том, что переход с 16 ГБ на 32 ГБ в Dell XPS 13 теперь стоит 550 долларов. На фоне такого ценника даже предложения Apple выглядят логичнее. И, по словам Framework, у неё аналогичное обновление стоит всего 80 долларов, что не так страшно на самом деле. Но важно понимать, что Dell — гигантский поставщик, которому необходимо поддерживать огромный объём складских запасов, чтобы не сорвать спрос, так что цена в случае крупного бренда выглядит более или менее понятной. При этом стоит понимать, что текущее подорожание чипов оперативной памяти — далеко не конец. Судя по данным инсайдеров, рост цены стоит ожидать вплоть до 2027 года, после чего начнётся постепенное снижение стоимости на чипы DRAM. Только тогда ноутбуки и ПК станут дешевле.